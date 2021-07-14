محافظة ذي قار العراقية تسجل أكثر من ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أفاد مصدر طبي في محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأربعاء، بتسجيل أكثر من ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المصدر- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية- أن "الكوادر الصحية في محافظة ذي قار سجلت 1058 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ويأتي تصاعد وتيرة الإصابات بعد يومين من فاجعة مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية مركز المحافظة والذي أسفر عن وفاة 60 شخصًا.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 187.7 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 3.47 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 187 مليونًا و755 ألف حالة، وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و48 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء ثلاثة مليارات و469 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وفي سياق متصل، تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.