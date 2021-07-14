لمن تخلف عن الصرف.. «التأمينات» تتيح المعاشات بالماكينات ومكاتب البريد

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف تعويضات شهر يوليو بالزيادة الجديدة 13%، لمن تخلف عن الصرف وسط إجراءات احترازية مشددة عبر منافذ الصراف الآلي ومكاتب البريد المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت أن نسبة الزيادة بلغت 130 جنيه لكل الف جنيه، وتمثلت قيمة الزيادة كالاتي:-

- 1000 جنيه، قيمة الزيادة 130 جنيها.

- 2000 جنيه، قيمة الزيادة 260 جنيها.

- 3000 جنيه، قيمة الزيادة 390 جنيها.

- 4000 جنيه، قيمة الزيادة 520 جنيها.

- 5000 جنيه، قيمة الزيادة 650 جنيها.

- 6000 جنيه، قيمة الزيادة 780 جنيها.

-7000 جنيه، قيمة الزيادة 910 جنيهات.

- 8000 جنيه فيما أعلى، قيمة الزيادة 1053 جنيها.

وأشارت إلى أن الدولة تعمل على إتاحة قنوات صرف متعددة لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتحول من التعامل بالبطاقات البلاستيكية الحالية التي تحمل شعار الهيئة ويتم قبولها على شبكة "1-2-3" والتي تدعم عمليات السحب النقدي فقط إلى أحد منتجات الجهاز المصرفي المتطورة ومنها المحافظ الإلكترونية من الهاتف المحمول والتي تدعم السبل المختلفة للاستخدام سواء المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية او المشتريات عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وكذلك جميع عمليات الشراء من المحال التجارية بالإضافة إلى سداد كافة الاستحقاقات الحكومية وغيرها.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ان إجمالى تكلفة الزيادة 31 مليار جنيه يستفيد منها 10 ونصف مليون مواطن، مؤكدًا أن بداية صرف زيادة المعاشات 2021، فى يوليو القادم.

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن المادة 35 من قانون المعاشات نصت على زيادة المعاشات كالتالى:

- تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%.

- كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.