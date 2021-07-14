ندوات توعية لجامعة السويس في قرى الإسماعيلية عن الإدمان وختان الإناث

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، دور الجامعة المجتمعي في زيادة الوعي والتواصل المستمر مع جميع فئات المجتمع، مشيرا إلى التوجه بسلسلة من الندوات التوعوية في نطاق مركز ومدينة القنطرة شرق، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو، حيث تقدم ندوة عن المشروعات التنموية وأخرى عن أهمية اللقاحات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تتوجه إلى قرية السلام يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ يوليو لعقد ندوة “الإدمان والمخدرات وأضرارهم”، وندوه" ختان الإناث"، وأخرى عن أهمية اللقاحات، وتقام ندوتين بقرية جلبانه يوم الثلاثاء الموافق ٣ أغسطس بعنوان المشروعات التنموية، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ويقام في ختام الندوات بقرية الأبطال يوم الثلاثاء الموافق ١٠ أغسطس ندوتين بعنوان التطرف والعنف ودور المجتمع لمواجهتهم، والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

تقام الندوات تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، وإيفون حبيب مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

وقال رئيس جامعة قناة السويس، إن تدريب أفراد المجتمع داخل وخارج الجامعة يأتي تفعيلًا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ومن أجل الارتقاء والاستثمار في الثروة البشرية، وإيمانًا بدور الجامعة وتوجهها المجتمعي.

وتنطلق قوافل الإصحاح البيئي من جامعة قناة السويس لقرى القنطرة شرق بالإسماعيلية خلال يوليو وأغسطس٢٠٢١.

وأضاف أن الجامعة تتوجه خلال يوليو وأغسطس ٢٠٢١ بأربع دورات تدريبية، وهي الانتماء والمواطنة وحاضر خلالها الدكتور رمضان العزاوي الأستاذ بكلية الآداب، وتوجهت لقرية جلبانة يوم ١٢ يوليو الحالي، ودورة تدريبية عن الصحة العامة (الوقاية من فيروس كوفيد ١٩- الضغط وأمراض القلب- حصوات الكلى وطرق الوقاية منها).

ويلقيها الدكتور محمد العلاوي المدرس بكلية التمريض، وتتوجه لقرية الأبطال يوم ٢٦ يوليو الحالي، ودورة عن تعديل السلوكيات تجاه التعامل مع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ويقدمها الدكتور رمضان العزاوي الأستاذ بكلية الآداب ويتم تقديمها بقرية التقدم في الثاني من أغسطس القادم، ودورة عن الإسعافات الأولية (الكسور- الحروق- التسمم- الغرق) ويقدمها الدكتورمحمد العلاوي المدرس بكلية التمريض وذلك بقرية السلام يوم ٩ أغسطس القادم.

تقام الدورات التدريبية تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندس أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

