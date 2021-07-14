أعلن الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء تشغيل وحدة الطب النووى والماموجرام بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي ، والتي تخدم 11 مليون نسمه في محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء ومحافظة الشرقية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، وبرعاية معالي وزيرة الصحة، وانطلاقا من دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية كقلعة متميزة تضم بين جنباتها مستشفيات ومعاهد تقدم خدمة طبية متكاملة على أعلى مستوى من الكفاءة، وبأيدي كوادر طبية مميزة تنفرد بوجودهم داخلها.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة، إننا نسعى دوما لتزويد وحدات الهيئة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لاستمرار تقديم خدمة طبية مميزة للمترددين عليها، ولتتكامل مع وجود نخبة مميزة من أفضل الاستشاريين والمتخصصين فى مختلف التخصصات الطبية، وتحظى مستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي باهتمام بالغ لدينا، نظرا لما تقدمه من خدمة علاجية نوعية لأهلنا مرضى الأورام بمحافظات القناة وسيناء ومحافظة الشرقية، أي ما يقرب من 11 مليون مواطن ، لذا نحرص دوما على تزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير أمهر الكوادر الطبية المتخصصة فى هذا المجال.

وأضاف رئيس الهيئة بأنه قد تم تشغيل وحدة الطب النووى والتي تشمل غرف عزل متلقى اليود المشع، والتى تشمل 4 غرف وتم تجهيزهم بأحدث الإمكانيات، حيث يتم حجز المرضى بهم من 3: 5 أيام لتقليل مخاطر الاشعاع النووي، كما تضم الوحدة جهاز المسح الذري البوزيتروني (PET-Ct) بإستخدام الأشعة المقطعية، ويقدم خدمات (مسح ذري على العظام - مسح ذري على الكلى "استاتيكي وديناميكي" - مسح ذري على الغدة الدرقية- مسح ذري على الغدة الجار درقية - مسح ذري على القلب" راحة ومجهود ") حتى يتم تشخيص الحالات بدقة، كما تم تطوير وحدة الرنين المغناطيسي والتى تقوم بعمل جميع الأشعات، وقسم الأشعة التشخيصية الذي تم تزويده بجهاز ماموجرام لفحص مرضى أورام الثدي التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

وقال الدكتور محمد النخيلى مدير مستشفى أورام الإسماعيلية، بأنه قيمة أعمال التطوير ستبلغ 280 مليون جنيه، ونتيجة لذلك ارتفعت قوة الأسرة بالمستشفى إلى 92 سرير فى مختلف تخصصات طب وجراحه الأورام ، حيث يضم المبنى الرئيسي للمستشفى قسم جراحة الأورام الداخلي، ويضم القسم 11 غرفة بإجمالي 19 سرير مجهزة بأحدث الإمكانيات، ويشمل القسم العمليات الكبرى والصغرى للأورام ومناظير الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تطوير قسم العلاج الطبيعي والتأهيل البدني، كما تم إنشاء قاعة مؤتمرات وملحق بها غرفتين لكبار الزوار و4 غرف ورش عمل ومكتبة الكترونية.

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