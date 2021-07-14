الأربعاء 14 يوليو 2021
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سياسي

«صناعة النواب»: تصنيع الخامات الدوائية محليا خطوة جادة لتعميق صناعات القطاع

النائب محمد مصطفى
النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مباحثات وزارة قطاع الأعمال مع شركات هندية وصينية، للمفاضلة بينها لتصنيع الخامات الدوائية فى مصر بشركات قطاع الأعمال، خطوة جادة نحو بدء توطين صناعة الدواء فى مصر بقيمة مضافة مرتفعة.

وقال محمد السلاب، في بيان له اليوم، إن الشركات المصرية تعتمد على استيراد الخامات الدوائية من الخارج خاصة من الهند والصين، لصناعة الدواء، وهو ما كاد يعرضنا لمشكلة كبيرة فى بداية وقت بداية ظهور أزمة كورونا فى الصين حيث قلصت الصين والهند تصدير الخامات الدوائية خاصة المستخدمة فى صناعة الأدوية المستخدمة فى بروتوكول علاج كورونا لتوفيرها محليا، ولولا وجود مخزون كاف لدى الشركات من الخامات لتعرضنا لأزمة كبيرة من نقص للأدوية.

وأشار إلى أن سعى وزارة قطاع الأعمال للتفاوض مع شركات هندية وصينية لتوطين صناعة خامات الدواء، يعد نقطة انطلاق لتوطين الصناعة فى مصر، وهو ما سيدعمه بقوة وجود مدينة صناعة الدواء التى يجرى إنشائها بتوجيه ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبارها صناعة استراتيجية هامة، وستجذب استثمارات كبيرة فى هذه الصناعة.

وشدد السلاب على أن تعميق التصنيع المحلى، وتعظيم سلسلة القيمة من شأنه الحد من الواردات وتوفير العملة الصعبة، وزيادة الصادرات وخلق فرص استثمارية وتسجيع الصناعات الصغيرة والصناعات الوسيطة، التى تلعب دورا كبيرا فى عملية تعميق التصنيع المحلى.

وفي وقت سابق، قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تفاضل حاليا بين عرضين الأول هندي والآخر صيني، لإنتاج الخامات الدوائية بهدف المنافسة في السوقين المحلية والعالمية.

ولفت وزير قطاع الأعمال إلى تطور الصناعة العالمية انتقلت صناعة الأدوية من أمريكا وأوروبا إلي الصين والهند، مشيرا إلي أن هناك 8 اتفاقيات تجارية مع دول العالم ويمكن الاستفادة منها، منوهًا إلى أنه بدون تحالف قوي مع القطاع الخاص سنصبح عاجزين عن اختراق مثل هذه الصناعات.

يأتي هذا فيما تضم الشركة القابضة للصناعات الدوائية تضم 8 شركات لإنتاج الأدوية من بينها شركة كانت تنتج الخامات الدوائية لمصر بالكامل.

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