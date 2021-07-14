الأربعاء 14 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية عبر السوشيال ميديا (صور)

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

بعد أقل من ربع ساعة على بدء طلاب الثانوية العامة شعبة عللمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، تداول البعض أسئلة الامتحان عبر قنوات “تليجرام”، زاعمين أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب الآن باللجان.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمي رياضة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية في ثالث أيام امتحاناتهم.

ويؤدي حاليا 100 ألف و435 طالب وطالبة بالشعبة الرياضية امتحان الجبر والهندسة الفراغية ، وذلك بعد أن تم عمليات تعقيم الطلاب واتباع إجراءات التفتيش من خلال العصا الإلكترونية، وفحص أجهزة التابلت التي يصطحبها الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان للتأكد من عدم خروج التابلت عن المنظومة أو الاستعانة بتابلت خارجي أو وجود شريحة للإنترنت به، أو تم تهكيره أو اختراقه، كما تم سحب جميع الهواتف المحمولة التي اصطحبها الطلاب للجان، منعا لاستخدامها في الغش.

ومن المقرر أن يبدأ يستمر امتحان الجبر والهندسة الفراغية حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

يذكر أن تلقت أمس غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 27 حالة غش مقسمين كالتالي:

(أ‌) حالتين نشر الامتحان على الإنترنت وهم:

الطالبة "ر. م. خ" بإدارة البدرشين بمحافظة الجيزة، نظرًا لحيازة جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

الطالب "م. ع. ا" بإدارة الخليفة بمحافظة القاهرة، نظرًا لضبط جهاز محمول ونشر الامتحان على الإنترنت.

(ب) كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالات غش إلكتروني وهم:

25 حالة غش إلكتروني ما بين تهكير تابلت، وحيازة موبايل من خارج المنظومة، ومحاولات نشر امتحان اللغة الفرنسية، محاولة استقبال على التليجرام، سماعة بلوتوث، بمحافظات (بني سويف، المنيا، الشرقية، البحيرة، المنوفية، السويس، أسيوط، الغربية، الجيزة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم من محافظة البحر الأحمر بلاغ بتكرار السؤال رقم (13، 22) من امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الألمانية)، وأكد الدكتور رضا حجازى أنه سوف يتخذ الإجراءات اللازمة لصالح الطالب.

أسئلة امتحان
أسئلة امتحان
أسئلة امتحان
أسئلة امتحان
أسئلة امتحان
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