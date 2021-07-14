الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الكندوز والضأن» بـ 130 جنيها.. استقرار أسعار اللحوم اليوم

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء استقرارا فى الأسعار، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، والموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، و الكلاوي والقلب بين 120-130 جنيها للكيلو،. 

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع درجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، والسجق البلدى بين 120-130 جنيها، والكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وكباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن تراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130-160 جنيها .


وكان قد أكد يوسف البسومي النقيب العام للجزارين، أن الجزارين استعدت لعيد الأضحى بالأضاحي مع ارتفاع أسعار المواشى واللحوم بنسبة 5% عن نفس الفترة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا وقلة الاستيراد وارتفاع أسعار اللحوم المستوردة نتيجة إصابات كورونا في الهند والبرازيل أكبر الدول المصدرة للحوم إلى مصر مع ارتفاع أسعار الأعلاف، حيث ارتفعت اسعار اللحوم قبل اقتراب عيد الأضحى مبكرا على غير المتوقع.

وقال البسومي لـ"الدستور"، إن أسعار اللحوم البقري الكندوز ارتفعت إلى 140 جنيها، ووزن قائم إلى 58 و59 و60 جنيها، بينما ارتفعت أسعار اللحوم الكندوز الجاموس إلى 100 و110 جنيهات، ووزن قائم 48 و50 جنيها للكيلو، واللحوم الجملي 100 جنيه للكيلو، والضأن 140 و150 جنيها للكيلو، ووزن قائم 65 و68 جنيها الخراف والماعز.

وأوضح البسومي أن أسعار اللحوم والمواشي ارتفعت هذا العام بشكل مبكر نتيجة جائحة كورونا وقلة الاستيراد من الهند والبرازيل مما أدى إلى ارتفاع الأسعار للمستورد، وارتفاع أسعار اللحوم البلدية، بجانب ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 7 إلى 15%، مشيرا إلى أن أسعار اللحوم ستعود إلى سابق عهدها بعد عيد الأضحى مباشرة.

استقراستقرار اسعار اللحوم اليوم في الاسواق و الكندوز والكباب ب130جنيهار أسعار اللحوم اليوم الاسواق الكندوز والكباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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