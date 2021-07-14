الغدا النهاردة.. طريقة عمل الفراخ المحشية بالفريك

يحتار الكثيرون، عند التحضير لوجبة الغذاء، حيث اتجه الكثير من الأسر المصرية إلى "الأكل البيتي" بعيدا عن أكل المطاعم، خوفا من تفشي فيروس كورونا، ولهذا نقدم لكم اليوم غذاء اليوم، "فراخ محشوة بالفريك"، على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي.



المقادير :



2 فرخة بحجم كيلو

1 طماطم مكعبات

بصلة مكعبات

ملح

فلفل

رشة سكر

رشة حبهان بودر



(للفريك)

كوب فريك مغسول ومتصفي

بصلة كبيرة مبشورة

2 فص ثوم مفروم

1 طماطم مبشورة

ملح

فلفل

قرفة

كبدة الفراخ مقطعة مكعبات

زيت

سمنة

لوجه الفراخ:



تتبيل فراخ

ملعقة كبيرة كاتشب

جزر مكعبات

بصل مكعبات

طماطم مكعبات

طريقة التحضير



1- نضع فى الكبة المكونات، الطماطم والبصل وملح وفلفل والسكر والحبهان ونفرمها ناعما جدا، ومنها نبدأ بتتبيل الفراخ من البطن وتحت الجلد ومن الخارج، ونتركها قليلا في التتبيلة.

2- نحضر الفريك، من خلال سكبه في طاسة ساخنة ونضع عليه زيت وسمنة يتم تسخينهما جيدا، ونبدأ بتشويح الفريك جيدا، حتى يأخذ اللون الذهبي، ونضيف الملح والفلفل والقرفة ونشوحها، ثم نضيف الثوم ثم نضيف البصل حتى يذبل، ثم نضيف الطماطم ونقلبها جيدا.

3- بعدها نحشو الفراخ من تحت الجلد ونوزع كل الفريك جيدا، ونغلق الفراخ بالقناصة ونكتفها.

4- باقي التتبيلة المتبقية من تتبيل الفراخ ندهن بها وجه الفراخ، ونضعها فى الكيس الحراري فى الفرن حتى تمام النضج.

فوائد الدجاج لصحتك:

الدجاج له فوائد عديدة، فهو غني بمجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتين والنياسين والسيلينيوم والفوسفور، ووفقا لموقع "healthline" الطبي، فإن

الحصة الواحدة منه، "85 جرام" من صدور الدجاج تحتوي على:

السعرات الحرارية: 122

البروتين: 24 جرام

الدهون: 3 جرام

الكربوهيدرات: 0 جرام

النياسين: 51٪ من القيمة اليومية (DV)

السيلينيوم: 36٪ من الاحتياج اليومي

الفوسفور: 17٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 16٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 12: 10٪ من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 9٪ من القيمة اليومية

الزنك: 7٪ من القيمة اليومية

الثيامين: 6٪ من القيمة اليومية

البوتاسيوم: 5٪ من القيمة اليومية

النحاس: 4٪ من القيمة اليومية

ويعد الدجاج مصدرا هاما للبروتين، على وجه الخصوص، لأنه ضروري لبناء وإصلاح الأنسجة والحفاظ على كتلة العضلات، وفي الوقت نفسه، يعتبر السيلينيوم معدنًا نادرًا ضروريًا لوظيفة المناعة السليمة وصحة الغدة الدرقية والخصوبة.

كما أن الدجاج غني أيضًا بفيتامينات ب، مثل النياسين وفيتامينات B6 و B12، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الطاقة وتخليق الحمض النووي وصحة الدماغ.