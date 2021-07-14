بايدن يرشح السيناتور السابق جيف فليك لمنصب السفير الأمريكى بأنقرة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن رشح السيناتور السابق جيف فليك لمنصب السفير الأمريكي في تركيا.

وحسب البيان الصادر عن البيت الأبيض، فإن فليك أكد "الأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وقال إن الآن "لحظة مهمة" بالنسبة للبلدين.

وتولى جيف فيك منصب السفير، يجب أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه.

يذكر أن الجمهوري فليك كان عضوا في مجلس النواب في 2001 – 2013 وفي مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا في 2013 – 2019، وكان عضوا في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ.

وعلى الرغم من انتمائه إلى الحزب الجمهوري، كان فليك من منتقدي الرئيس السابق دونالد ترامب من الحزب الجمهوري أيضا، وقبيل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أعلن فليك عن تأييده للديمقراطي جو بايدن.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية الماضية كانت الأكثر تدقيقًا في تاريخ البلاد، واصفًا التشكيك في الانتخابات بأنه "كذبة كبيرة".

وقال بايدن، موجهًا حديثه للمشككين في نزاهة الانتخابات الأمريكية الأخيرة، إنه لا توجد انتخابات في التاريخ الأمريكي تم إجراؤها وفق هذا التدقيق وهذه المعايير، مشيرًا إلى أن الانتخابات شهدت أكبر عدد من المصوتين في التاريخ الأمريكي، رغم انتشار جائحة كورونا.

وأضاف بايدن - في خطاب له بالمركز الدستوري الوطني بولاية فيلادلفيا : " في الولايات المتحدة إذا خسرت فإنك تتقبل النتيجة وتتبع الدستور وتحاول مجددًا .. لا تقل إن الحقيقة زائفة ولا تحاول أن تُسقط التجربة الأمريكية فقط لأنك غير سعيد بنتائجها.. هذه أنانية .. هذه ليست ديمقراطية هذا إنكار لحق التصويت".

وأشار إلى أعمال العنف التي جرت بمحيط مقر الكونجرس الأمريكي في السادس من يناير الماضي، مؤكدًا أهمية العمل على حماية حق التصويت والديمقراطية الأمريكية، من خلال الاستمرار في الضغط لتمرير قانون الشعب (HR1).

وتابع أن الديمقراطية شهدت اختبارًا في عام 2020 أولًا من خلال انتشار وباء كورونا وثانيًا بـ"محاولة يائسة لإنكار حقيقة نتائج الانتخابات"، ثم بسبب عملية اقتحام الكونجرس التي تمت في يناير من العام نفسه.