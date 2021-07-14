الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دراسة: تناول الحبوب الكاملة يتسبب فى زيادة حجم الخصر

زيادة حجم الخصر
زيادة حجم الخصر

أظهرت دراسة جديدة أن البالغين من منتصف العمر إلى كبار السن الذين تناولوا ما لا يقل عن ثلاث حصص من الحبوب الكاملة يوميًا زاد حجم الخصر، وضغط الدم، ومستويات السكر في دمائهم بمرور الوقت، مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل من نصف حصة يوميًا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس”، الفرنسية تم خلال الدراسة ألتي أجراها باحثون في"مركز أبحاث التغذية البشرية"، التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، حول الشيخوخة في جامعة "تافتس" الأمريكية، فحص تأثير تناول الحبوب الكاملة والمكررة بمرور الوقت على خمسة عوامل خطر على أمراض القلب (حجم الخصر، ضغط الدم، سكر الدم، الدهون الثلاثية و الكوليسترول الجيد)، وذلك باستخدام بيانات من مجموعة من مرضى القلب.

وتابعت الدراسة الجديدة النتائج الصحية المرتبطة باستهلاك الحبوب الكاملة والمكررة على مدى 18 عامًا، حيث تم إجراء الفحص على 3100 مشارك من الأمريكيين بلغت متوسط أعمارهم الخمسين عاما.

وعكف الباحثون، في أبحاثهم التي نشرت في عدد يوليو من مجلة "التغذية" الأمريكية، على مقارنة عوامل الخطر الخمسة، على فترات مدتها أربع سنوات، عبر أربع فئات من تناول الحبوب الكاملة المبلغ عنها، والتي تتراوح من أقل من نصف حصة يوميا إلى ثلاث حصص أو أكثر يوميًا.

وأظهرت النتائج أنه لكل فترة أربع سنوات، زاد حجم الخصر بمعدل يزيد عن 1 بوصة في المشاركين ذوي الاستهلاك المنخفض، مقابل حوالي نصف بوصة في المشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة، حتى بعد حساب التغيرات في حجم الخصر، كان متوسط الزيادات في مستويات السكر في الدم و ضغط الدم الانقباضي أكبر لدى المشاركين الذين تناولوا كميات منخفضة مقارنة بالمشاركين الذين تناولوا كميات كبيرة.

وزارة جديدة جديد الزراعة وزارة الزراعة امريكية منتصف ضغط الدم مستوى نتائج أبحاث السكر

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وائل لطفي

تجارة القبح

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