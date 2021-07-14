الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يكرم متدرب الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

كرم الدكتور محمد هاني غٌنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، متدرب الأكاديمية الوطنية محمود محمد ياسين ضمن الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة "دفعة الشهيد أحمد منسي" بمناسبة انتهاء فترة التدريب العملي الذي تشرف عليه الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وذلك بحضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف.

وأهدى محافظ بنى سويف شهادة تقدير للمتدرب معربا عن ثقته الكبيرة في استفادته خلال فترة التدريب التي أمضاها بالمحافظة، والذي يعتبر من أهم الخطوات العملية التي تقوم بها الدولة لبناء صف ثان من القيادات وتأهيلهم من خلال التعرف على منظومة العمل بالجهاز الإداري والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو المدن والمديريات الخدمية،بجانب الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات وفهم الأساليب الحديثة في السياسات والإدارة وصنع واتخاذ القرار بهدف تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم علميا وعمليا.

وقال بلال حبش الذي كلفه المحافظ بالإشراف على فترة التدريب التي استمرت شهرين تقريباً إن التدريب استهدف تأهيل المتدرب وإتاحة الفرصة للتعرف والتعايش مع الواقع التنفيذي بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية، من خلال المشاركة في زيارات لتفقد مواقع المشروعات للتعرف عن قرب على دورة العمل على الطبيعة وإكسابه الجانب العملي في أساليب الإدارة والمتابعة، فضلا عن حضور اجتماعات مع التنفيذيين بهدف التفاعل الميداني والاحتكاك المباشر بالقيادات والعاملين بالجهات والمشروعات المختلفة.

وعبر متدرب الأكاديمية عن تقديره للمحافظ ودعمه وتوجيهاته لقيادات ومسؤولى أجهزة المحافظة بتقديم كافة التيسيرات المطلوبة خلال فترة التدريب العملي التي قضاها بالمحافظة، مؤكدًا أن التدريب أفاده كثيرًا من الناحية العملية والتطبيقية من خلال المعايشة العملية والاحتكاك المباشر بطريقة وأسلوب العمل التنفيذي.

A73A7625
A73A7625
بني سويف محافظة التنمية المحلية البرنامج الرئاسي نائب محافظ بني سويف وزارة التنمية المحلية الأكاديمية الوطنية الشهيد احمد منسي

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وائل لطفي

تجارة القبح

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