سرقة 60 بوابة حديدية من مقابر الموتى في «عوارة طنطا» (صور)

شهدت منطقة مقابر عوارة، التابعة لقسم أول طنطا بالغربية عدة وقائع مؤسفة بعد قيام مجهولين بسرقة البوابات و(التند) الحديدية والصاج من مقابر المنطقة حتى، لتصل المسروقات إلى أكثر من ٦٠ بوابة.

وأكد أحمد مسعد، أحد أهالى المنطقة أن المقابر شهدت فجر اليوم واقعة مؤسفة بعد سرقة العشرات من البوابات الحديدية الخاصة بمدافن العائلة، مطالبًا مدير أمن الغربية بسرعة ضبط الجناة.

فيما طالبت بثينة عبد الرازق مديرية أمن الغربية بالحفاظ على حرمة الموتى، متسائلة: “كيف يدخل مجهولين المقابر لسرقه البوابات والتند”؟، كاشفة أن أكثر من 60 بوابة تم سرقتها خلال الفترة الماضية وتم الشكوى وإبلاغ الشرطة، لكن دون جدوى.

مقابر عوارة بلا أبواب

مقابر عوارة بلا أبواب

مقابر عوارة بلا أبواب

مقابر عوارة بلا أبواب

مقابر عوارة بلا أبواب