الأربعاء 14 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران لتبادل السجناء

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، أن الولايات المتحدة تجري محادثات نشطة غير مباشرة مع إيران بشأن تبادل السجناء.

وبحسب ما أوردته شبكة "روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول أنباء عن إجراء محادثات بشأن هذا الموضوع: "صحيح، تجري مناقشات غير مباشرة لكن نشطة حول تحرير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل".

وأشار برايس إلى أن هذه المحادثات منفصلة عن المفاوضات حول إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشددا على سعي الولايات المتحدة إلى تحرير مواطنيها المعتقلين في إيران في أسرع وقت.

واعتبر أن إيران تمارس اعتقالات غير عادلة للأمريكيين لاستخدامهم كأداة سياسية، مشيرا إلى أن هذا الأمر "يثير غضبا" كما أن طهران مستعدة لتبادل السجناء مع واشنطن.

إيران الولايات المتحدة الامريكية واشنطن تبادل السجناء محادثات غير مباشرة

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