توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التخطيط والزراعة لتطوير البنية المعلوماتية

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والزراعة بخصوص تطوير البنية المعلوماتية بوزارة الزراعة، حيث وقع البروتوكول المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للبنية المعلوماتية، والدكتور أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات، جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR" التي نظمتها شركة "إي أسواق مصر"، التابعة لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة المصرية نحو تطوير أداء الخدمات الحكومية لتخطيط ومتابعة ومراقبة مشروعات الدولة، وكذا التنسيق بين خطط الوزارات الإنتاجية والخدمية على مستوى الدولة من خلال صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

من جانبه أوضح المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبنت إنشاء بنية معلوماتية مكانية متكاملة للدولة المصرية، مشيرًا إلى البروتوكول الذي وقعته الوزارة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن توحيد وتكامل البيانات المكانية على المستوى القومي عن طريق إنشاء خرائط أساس بأعلى المواصفات الفنية وإتاحتها للجهات المنتجة والمستخدمة للبيانات المكانية من خلال منصة جغرافية قومية.

وأضاف عبد الحفيظ أن البروتوكول يهدف إلى وضع آلية التنسيق التي تسمح بتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية، لدعم متخذ القرار بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المحاصيل الزراعية وحصر التعديات على الأراضي الزراعية وحصر مزارع الثروة السمكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالوزارة.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شاركت اليوم باحتفالية إطلاق المنصّة الزراعية الإلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية "AGRI MISR" التي نظمتها شركة "إي أسواق مصر"، التابعة لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية ورئيس مجلس إدارة شركة "إي أسواق مصر"، إسلام مأمون الرئيس التنفيذي لشركة "إي أسواق مصر"، علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

وخلال كلمتها أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن التحول الرقمي يحظى بأهمية قصوى لدى الدولة المصرية ودول العالم كافة؛ متابعه أن التحوّل الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية أصبح يُمثل توجّهًا ونهجًا عالميًا تتبنّاه مختلف دول العالم، فضلًا عن كون الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا أصبح ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات.

جدير بالذكر أن منصّة التجارة الإلكترونية الزراعية تمثل إحدى الآليات المهمة، والتي تم تطويرها بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لرقمنة حركة التجارة في القطاع الزراعي، بحيث تربط جميع أطراف المنظومة الزراعية من أصحاب الحيازات والفلاحين والتجار والمستوردين والمصدّرين، بهدف عرض جميع المنتجات الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والخدمات الزراعية المعاونة على الإنترنت وتسويقها. كما تفيد المنصّة، بصفةٍ خاصةٍ، صغار المزارعين وأسرهم، حيث تسمح لهم المنصّة، من خلال برامج معتمدة، تلقّي التدريب والإرشاد على أفضل الممارسات في عملية إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية والتي تساعدهم على تقليل المخاطر وزيادة الإنتاج ومراعاة معايير الجودة وإمدادهم بأفضل أنواع مُدخلات الإنتاج.