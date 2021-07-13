الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يطالب الحكومة بإعادة النظر فى ضرائب الشحن

علاء قريطم
علاء قريطم

طالب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بالقضاء على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر من ضرائب وجمارك، ما يؤثر على نمو وتنافسية قطاع الصناعة والمستثمرين، لافتًا إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه المستثمرين، خاصة ضريبة الشحن على الشركات في الموانئ التي تم تطبيقها بأثر رجعي.

وشدد قريطم خلال اجتماع  لجنة الصناعة بمجلس النواب مساء اليوم، برئاسة معتز محمود لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة من ضرائب وجمارك وأثر ذلك على نمو وتنافسية قطاع الصناعة بحل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين وإعادة النظر في الضرائب والجمارك، خاصة أن هناك العديد من الشركات الصناعية انتهت من الميزانيات ووزعت الأرباح ، متسائلًا: كيف اليوم تتم محاسبتها بأثر رجعي؟.

وقال إن هناك إشكالية أخرى تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، تتمثل في عدم تطبيق سياسة الشباك الواحد وتأخر إجراءات استخراج السجلات الصناعية.

ولفت قريطم إلى أن المنظومة الإلكترونية الضريبية الجديد ستحل العديد من المشكلات المتعلقة بالضرائب والتقدير الجزافى لها، مضيفًا أن هذه المنظومة ساهمت فى تعظيم الحصيلة الضريبية، مطالبًا بمرونة التطبيق من جهة مصلحة الجمارك باستلام الشحنات وسرعة استلامها بما لا يخالف القانون.

بدوره، طالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هيئة التنمية الصناعية بضرورة إعادة وهيكلة هيئة التنمية الصناعية حتى تستطيع تقديم خدمة متميزة للمستثمر، وضرورة وضع خطة زمنية سريعة للانتهاء من تحويل أرشفة المستندات إلكترونيًا على مستوى الجمهورية وتحديد الخطة الزمنية للانتهاء من ميكنة الإجراءات وتحويل الأرشيف الورقي إلى إلكتروني.

النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب قطاع الصناعة ضرائب وجمارك المهندس معتز محمود لجنة الصناعة بمجلس النواب المستثمرين المنظومة الإلكترونية الضريبية

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