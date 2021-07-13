تداول 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة

تداولت أرصفة ميناء دمياط اليوم الثلاثاء 24 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29128 طنًا تشمل: 11225 طن فوسفات و7783 طن يوريا و5539 طن رمل و4671 طن كوارتز .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36131 طنًا تشمل : 6500 طن ذرة و12227 طن خردة و4717 طن أبلاكاش و5586 طن حديد و7101 طن قمح.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 701 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات (بطاطس وبطاطا وورق عنب وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( كركديه وبردقوش وبصل وبقدونس وثوم وريحان وبرسيم حجازى ) وفواكه ( برتقال وفراولة وعنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وهولندا وماليزيا وإيطاليا وسنغافورة وإنجلترا وألمانيا وأمريكا وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 133 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1499 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 3068 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 45785 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5125 شاحنة.