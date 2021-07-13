للعناية بالبشرة.. 4 نصائح من خبيرة التجميل مريم الخرافى

وجهت مدونة الجمال الخبيرة الكويتية مريم الخرافي عددًا من النصائح الهامة الخاصة بالعناية بالبشرة للفتيات، خاصة خلال فترة فصل الصيف، منها:

الحب والندبات والنمش:

أشارت إلى أنه كثيرًا ما يعاني البعض من حب الشباب والندوب والنمش والتصبغات، وكلها أمور طبيعية تصيب البشرة فى مرحلة ما في العمر، إلا أن كل هذه الأمور قد تتراجع بشكل ملحوظ عندما يتم الاهتمام بالبشرة بشكل صحيح لتصبح أكثر نعومة وإشراقة.

النظام الغذائي الصحي:

وأكدت الخرافي، أن الالتزام بنظام صحي يومي هام جدا، نطام مملوء بالبروتينات، الكاربوهيدرات، الفيتامينات والدهون المفيدة، وشددت على شرب لترىّ ماء يومياً كونه عنصرا مهما في تصفية البشرة من شوائبها، والابتعاد عن الدهون المهدرجة والأطعمة السريعة، والحصول على قسط كافٍ من النوم على الأقل ٨ ساعات يومياً، كونه من أكثر الطرق الفعالة للحفاظ على صحة البشرة.

اختيار منظف مناسب للبشرة:

وأيضاً ذكرت الخرافي، عن أهمية اختيار منظف مناسب لنوع بشرتك، فقد يصلح نوع لبشرة ولا يصلح لأخرى وبالأخص المنظفات التي لا تحتوي على روائح مصنعة ونسبة كحول عالية، حتى لا تجفف البشرة وتكون نتيجتها عكسية.

تقشير الوجه:

وأشارت إلى أهمية تقشير الوجه مرة أو مرتين كل أسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة حتى تكون البشرة ناعمة وخالية من الرواسب التي تؤدي إلى حب الشباب، مع المواظبة على تنظيف الوجه بماء الورد، لأنه ينقي مسامات البشرة ويشدها ويوحد لون البشرة، وشددت مريم على أهمية ترطيب البشرة في الصباح والمساء، ووضع واقي الشمس لحماية البشرة من التلف.

يشار إلى أن مريم الخرافي هى محامية ومدونة موضة وجمال كويتية، وتعد من أشهر الشخصيات المؤثرة في الوطن العربي في عالم الجمال والأناقة والأعمال التطوعية والخيرية وكل ما يتعلق بمجال الجمال والعناية والصحة، كما أنها مؤهلة للعمل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن طريق التدريب في مركز الخرافي وتحصيل شهادة معتمدة.