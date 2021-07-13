الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمين العام للجامعة العربية يُثني على المواقف اليونانية من القضية الفلسطينية

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نيكولاوس ديندياس وزير خارجية اليونان بمقر الأمانة العامة بالقاهرة اليوم الثلاثاء، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تعكس عمق العلاقات العربية – اليونانية، والرغبة في الارتقاء بها وتنويع المجالات التي تتناولها.
وبحسب بيان صادر عن الامانة العامة للجامعة، قدم أبو الغيط التحية للوزير اليوناني معتبراً زيارته للجامعة دليلاً إضافياً على خصوصية العلاقات بين الدول العربية واليونان، والتي تعود إلى قرون طويلة ماضية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تعزز من تطوير هذه العلاقات. 

من جهته، شدد الوزير اليوناني وفق نص البيان، على أن بلاده ستعمل على دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.
وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوفدين، تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية واللبنانية، فضلاً عن الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
وأكد المصدر أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للمواقف اليونانية حيال القضية الفلسطينية، خاصة خلال الجولة الأخيرة من المواجهات في شهر مايو الماضي، حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه لقيام اليونان بدورٍ إيجابي داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة بعض الدول الأوروبية التي تتخذ مواقف سلبية بشكل أوتوماتيكي حيال قضية فلسطين وحل الدولتين.

 وجدد الوزير اليوناني من جانبه التأكيد على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة التي يُمكن على أساسها إيجاد تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

واستمع الأمين العام لجامعة الدول العربي أحمد أبو الغيط لتقديرات الوزير اليوناني بشأن التعاون في شرق المتوسط، مع كل من مصر وقبرص، حيث تطرق كذلك إلى تطورات الموقف التركي من الاستقرار في هذه المنطقة المهمة، وفق نص البيان.

جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وزير خارجية اليونان مذكرة تفاهم القضيةةالفلسطينية الأزمة الليبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

6 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23 يوليو

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

توقيت إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 2021

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

مصدر أمنى: المتهم بدهس ضابط مرور بورسعيد لا يملك رخصة قيادة

إجازة العيد الكبير 2021 للبنوك وموعد استئناف العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.ابراهيم مجدي

أبي أحمد السيكوباتي النرجسي

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

صور

امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

محطة تل أبيب

المزيد

حرج دبلوماسى.. لماذا رفض سفراء أوروبيون حضور احتفالات أمريكية فى القدس؟

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا