الكنائس الغربية والكاثوليكية بمصر تحتفل بـ5 مناسبات مهمة اليوم

تحتفل الكنائس الكاثوليكية بمصر بمختلف مذاهبها اللاتينية والقبطية والكلدانية والرومية والمارونية والسريانية، بالعديد من المناسبات اليوم.

الكنيسة اللاتينية

تحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الثلاثاء الخامس عشر من زمن السنة، وتذكار إختياريّ للقدّيس هنري الملك، وهو وُلِد في بافاريا في ألمانيا عام 973. وخلف والده في حكم البلاد. ثم انتخِبَ امبراطوراً. أصلح الكنيسة وشجع الإرساليات. أسس عدة أسقفيات وأديرة. توفي عام 1024 وأحصي في عداد القديسين على يد البابا أوجانيوس الثالث عام 1146.

الكنيسة القبطية الكاثوليكية

بينما تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، بحلول اليوم التاسع عشر من شهر أبيب وتذكار شهادة القدّيس بطون الطبيب ورفقائه بمدينة لاتوبوليس (إسنا)

الكنيسة الكلدانية

من جانبها، تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الاب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الثلاثاء الأوَّل من الصيف

كنيسة الروم الملكيين

ويرأس الانبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الثلاثاء الثامن بعد العنصرة، وتذكار القديس البار استفانوس الذي من دير القدّيس سابا، وقالت الكنيسة إنَّ البار استفانوس، هو نسيب القدّيس يوحنا الدمشقي، هو نفس القدّيس استفانوس "المنشئ التسابيح" الذي ذكرناه في الثامن والعشرين من تشرين الأول، إضافة إلى محفل مقدّس إكرامًٍا لجبرائيل رئيس الملائكة، وتقيم الكنيسة عيداً أولاً للملاك جبرائيل في 26 مارس إكراماً للدور الذي قام به التبشير بتجسد الكلمة من البتول. وتقيم له هذا العيد الثاني لتستشفعه ضد أعداء الكنيسة والمدينة المسيحية.

الكنيسة المارونية

وتحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الانبا جورج شيحان، بالثلاثاء الثامن من زمن العنصرة، وتذكار يوئيل النبيّ ومعنى اسمه:"الرب هو الله". حياته مجهولة، له كتاب من اربعة فصول. تمتاز نبوءته بدعوة الناس الى التوبة والصلاة. من قوله:"ان الله حنان ورأفة، طويل الأناة كثير الرحمة." و "يفيض الرب روحه على كل ذي جسد".