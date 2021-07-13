الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصدر عراقى يكشف اسم مرشح وزير الصحة المقدم للبرلمان

البرلمان العراقى
البرلمان العراقى

كشف مصدر نيابي عراقى، اليوم، عن اسم المرشح لمنصب وزير الصحة والبيئة المقدم إلى البرلمان.

وأفاد المصدر فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية «واع» بأن المرشح الذي تم إرساله من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان هو صفاء الحسيني.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أعلن اليوم، خلال جلسة مجلس الوزراء تقديم مرشح لمنصب وزير الصحة لمجلس النواب.

وارتفع عدد قتلى حريق المستشفى في ذي قار إلى 92 بجانب عشرات المصابين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن البعض يحاول زعزعة الأمن ونشر الفوضى في البلاد، مشيرًا إلى أن هناك حاجة لفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي.

وشدد الكاظمي على أنه لن يتسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين بأرواح المواطنين، لافتًا إلى أن جهود مكافحة الفساد تواجه عرقلة ممنهجة.

كما أوضح رئيس وزراء العراق أن نتائج التحقيق بشأن حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار والذي خلّف عشرات القتلى والجرحى ستعلن خلال أسبوع.

وقال إن "المسئولية تتضاعف بتكرار هذا النوع من الفواجع خلال الأشهر الماضية، والتي تتزامن مع أزمات كبيرة بعضها طبيعي مثل الأزمة الاقتصادية، وبعضها بفعل فاعل مثل ضرب أبراج نقل الطاقة وتعطيل الشبكة الوطنية".

كذلك، أشار إلى أن حادث الحريق يؤشر إلى وجود "خلل بنيوي في الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم توظيفه ولا متابعته، ويذهب المواطنون ضحايا".

إلى ذلك، كشف الكاظمي عن أن هناك "حاجة ملحّة لإطلاق عملية إصلاح إداري شامل"، مشيرًا إلى أن أهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي".

وأضاف أن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب مرشحًا لشغل منصب وزير الصحة بديلًا عن الوزير المستقيل.

يذكر أن الحريق الذي اندلع مساء الإثنين، في مركز لعزل المصابين بكورونا، في مستشفى في وسط مدينة الناصريّة الواقعة على بُعد 300 كم جنوب بغداد، قد تسبب في غضب واسع في البلاد، خصوصًا وأنه أتى بعد أشهر قليلة من آخر مماثل وقع بأحد مشافي العاصمة في أبريل الماضي مخلفًا أكثر من 80 قتيلًا.

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