الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

«الشباب المصرى» يكرم الملحق التجارى لسفارة إندونيسيا

تكريم الملحق التجاري
تكريم الملحق التجاري لسفارة إندونيسيا

كرم مجلس الشباب المصري الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة إندونيسيا؛ عرفانًا لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر وإندونيسيا، وتعاونه المثمر وتمثيله المشرف لسفارة بلاده في القاهرة.

خلال التكريم رحب محمد ممدوح بـ"أيرمان"، وقدم خالص الشكر له على جهوده التي بذلها خلال فترة تواجده بالقاهرة، فيما أبدى الملحق التجاري والاقتصادي لسفارة إندونيسيا سعادته بالتكريم، مؤكدًا أنه سيكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، كما أوضح اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية الإندونيسية من مستوى متميز، جعلها علاقات استراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. 


جاء التكريم في سياق اللقاء المشترك بين أيرمان إدي الملحق التجاري بسفارة إندونيسيا، ود. محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء، بهدف بحث تعزيز التعاون بين سفارة إندونيسيا ومجلس الشباب المصري، خاصة أن التعاون بين الجانبين ممتد ومتجذر من سنوات طويلة، حيث تحتل إندونيسيا المرتبة الـ55 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية بمشروعات تتعدى استثماراتها الـ100 مليون دولار في مختلف القطاعات. 

جمهورية اندونيسيا المصرية الإندونيسية الملحق التجاري مجلس الشباب المصري سفارة اندونيسيا

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