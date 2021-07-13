الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

براءة 4 أشخاص من تهمة هتك عرض فتاتين بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل، رئيس المحكمة، ببراءة كل من " خ.م.ع" و" إ.م.ز" و" ح.ع.م" و" ع.ع"، بعد اتهامهم بهتك عرض المجني عليهما "ت.ع.م" و" أ.س.ع"، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد حسن منيع، والحسيني أحمد عطا، وسكرتير الجنايات السيد البتانوني.


ترجع أحداث الواقعة في القضية المقيدة برقم 10623 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك يفيد ببلاغ من المجني عليهما بقيام المتهمين بهتك عرضهما والاستيلاء على أغراضهما بشقة بدائرة القسم.


كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك عن أنه عقب اتفاق مسبق بين المجني عليهما "ت.ع .م"، 24 سنة، مقيمة كرداسة محافظة الجيزة، و"أ.س.ع"، 24 سنة، مقيمة إمبابة محافظة الجيزة، بعد أن تعرفا على كل من " خ.م.ع" عامل، و"إ.م.ز" حداد، و" ح.ع.م"، عامل بحلقة السمك، و" ع.م.ع"، طالب، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وقررا تصوير فيديو غنائي والحضور إلى محافظة الإسكندرية لنشره على مواقع تيك توك وعند وصولهما إلى الإسكندرية تقابلتا مع المتهمين واصطحبوهما إلى الشقة محل سكن المتهم الأول وقاموا بالاستيلاء على متعلقاتهما وتعدوا عليهما بالضرب وإجبارهما على خلع ملابسهما وتمسكوا بجسديهما وهتك عرضهما وعقب ذلك قامت المجني عليها الثانية بالقفز من النافذة وتسبب ذلك في إصابتها بكدمات وفرار المتهمين.


وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي حكمت ببراءتهم.

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