الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ذكريات الطفولة.. دراجة هوائية للأميرة ديانا تُباع فى مزاد علنى

الأميرة ديانا
الأميرة ديانا

بيعت دراجة هوائية تعود لطفولة الأميرة ديانا التي كانت تستقلها في منزل عائلتها خلال السبعينيات بالمزاد، وهي دراجة  Tracker ذات اللون الأحمر الساطع وتمثل نسخة من لعبة Raleigh Chopper إحدى أشهر الألعاب في تلك الفترة.

وقام اللورد والليدي سبنسر ببيعها بالمزاد العلني، حيث اشترتها مودى بيندري، مدبرة منزل عائلة أميرة ويلز، مع بطاقة عيد ميلاد مؤرخة عام 1994 أرسلتها ديانا إلى مدبرة المنزل ، التي عملت في Althorp Estate لما يقرب من 30 عامًا.

وتم بيع الدراجة في مزاد آخر قبل عدة سنوات ثم عرضها في أحد المتاحف، وتم شراؤها حينها من قبل شركة، فالدراجة التي صنعتها شركة Trust Manufacturing Co ستعرضها شركة East Bristol Auctions الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تباع ما بين عشرين وثلاثين ألف جنيه إسترليني.

وفقًا لموقع "ميرور" قالت أخصائية الألعاب لوسي ماكورت: "إنها قطعة تذكارية مهمة حقًا، لأنها كانت ملكًا لديانا أميرة الشعب، وهذه فرصة لامتلاك قطعة شخصية من تاريخها.. هذه ليست مجرد دراجة أطفال عادية".

دراجة هوائية للأميرة ديانا 

وأضافت لوسي: "يمكن للمرء أن يتخيل ديانا الشابة وهي تتجول حول منزل طفولتها في الريف، وهناك بطبيعة الحال مسحة من الحزن لها أيضًا".

بعد أن احتفظت السيدة بندري بالدراجة تم بيعها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وعرضت في متحف لعدة سنوات، وليست تلك القطعة الأولى من تذكارات ديانا التي يتم بيعها بالمزاد مقابل مبلغ كبير من المال.

في مايو بيعت دراجة زرقاء استخدمتها ديانا أثناء إقامتها في لندن بمبلغ 44 ألف جنيه إسترليني، وفي يونيو بيعت سيارة فورد إسكورت بمبلغ 55 ألف جنيه إسترليني.

وفي أبريل الماضي، عُرض فستان زفاف الأميرة الراحلة ديانا للجمهور في قصر كينسينجتون لأول مرة منذ 25 عامًا، والذي يتضمن ذيلاً طوله 25 قدمًا، وهو الأطول في التاريخ الملكي - في حفل زفافها عام 1981 على الأمير تشارلز في كاتدرائية سانت بول في لندن.

دراجة هوائية الاميرة ديانا مزاد منزل السبعينات طفولة

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