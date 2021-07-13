الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أستاذ بإعلام الأزهر: الخطاب الفني إفراز لثقافة المجتمع

جناح الأزهر
جناح الأزهر

قال الدكتور محمد ورداني أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر، في الندوة التي عقدها الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان: "الفن وأثره على المجتمع المصري"، إن هذا العنوان يحوي بين كلماته الكثير والكثير فالفن مفهوم ارتبط بالمجتمع بجميع أطيافه أطفالا ورجالا وشبابًا ونساء، فبالفن الهادف تنهض وترتقي الأمم وبغيره قد تهدم.

وأضاف أن الفنون دائمًا ما تلعب دوراً مهماً فِي المجتمع بما تحققه من عوامل الرقي وهي مفهوم  يرتبط بالإبداع والعبقريّة، ومن هنا تكمن أهميّة الفنون في حياةِ الإنسان من خلال إشباع الرّغبات الداخلية، ولذا فإن الفنون هي إفراز لثقافة المجتمع ومن ثم فإن ثقافة المجتمع، تمثل صورة عكسية لنتاج هذه الفنون.

وأوضح أن الفن يعد وسيلةً مهمّةً من وسائل التثقيف بالتاريخ ومنتجات الحضارات المختلفة، فإذا ما  تحقق لدى كل فرد في المجتمع الدراية الكاملة والرؤية الشاملة بقيمة وقدر ثقافته أصبح متصلًا بالماضي ومدركًا لتحديات الحاضر، وبالتالي أصبحنا أمام مجتمع متماسك ولديه القدرة على مواجهة التحديات.
وناشد ورداني القائمين على الفنون كأفراد أو مؤسسات بأن يأخذوا في اعتبارهم أهمية تلك الرسالة التي يؤدونها، فالخطاب الفني من أكثر الخطابات المؤثرة في المجتمع ويحتاج إلى ضبط يحافظ على منظومة القيم الأخلاقية ويدعم الاستقرار المجتمعي.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الخامس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٢ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

جناح الأزهر الأزهر الشريف جناح الأزهر الشريف الإقبال على معرض الكتاب محمد ورداني

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