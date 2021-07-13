أسامة الأزهري: «مصر الخير» تنفذ سنة الأضحية عن طريق الصكوك بطريقة مؤسسية

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن منظومة صك الأضحية بمؤسسة مصر الخير تعد قصة نجاح مصري وإبداع مصري عجيب.



ونوه الأزهري، في فيديو نشرته القناة الرسمية لمؤسسة مصر الخير عبر اليوتيوب أن مؤسسة مصر الخير تنفذ سنة الأضحية بإقامة شعائر الدين بطريقة مؤسسية تنشر العمران وتشغل الأيدي العاملة وتطعم الفقير وتحقق الاقتداء بالهدي النبوي الشريف.



وأكد الأزهري، أن هذا يهدف إلى إغاثة القرى الأكثر فقرا وتشغيل الأيدي العاملة، موضحا أن كل هذه المنافع تندرج تحت قوله تعالي، بسم الله الرحمن الرحيم: "ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير".



وشرح الأزهري، تفاصيل شراء صك الأضحية من مؤسسة مصر الخير الذي يستهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، قائلا: "يقوم المتبرع بشراء صك الأضحية والذي يزن 27 كيلو جرام من اللحوم البلدي من المؤسسة بقيمة 3500 جنيه بإرسال هذا المبلغ على حساب المؤسسة 100100 أو من خلال الخط الساخن 16140، ثم يحصل من خلاله المضحي على 9 كيلو جرام من اللحوم، في حين يحصل المستحقين على 18 كيلو جرام يتم توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا في المحافظات".