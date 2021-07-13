الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

جددي ديكور منزلك بإكسسوارات جديدة متميزة وبأقل تكلفة

ديكور منزلك
ديكور منزلك

تبحث العديد من النساء عن طريقة لتجديد ديكور المنزل، دون أن تغير شيئاً من الأساس وبأقل تكلفة، وتعد الإكسسوارات الخاصة بالمنزل هو ما يحقق هذا الغرض وحرصا من “الدستور” على توفير كافة المعلومات لقرائها نعرض لكم في السطور التالية أهم قطع الإكسسوارات التي من شأنها إضافة مظهر رائع على كل جزء من أجزاء المنزل:

 

 

غرفة النوم


يبدو أن وضع صحن البورسلين، سيكون رائعاً ليكون فوق طاولة زينتك وتضعي به مجوهراتك من خواتم وأقراط، كما أن تصميمه الأنيق يجعله خياراً مميزاً لقطعة فنية تزين الطاولة بجانب سريرك.

 

أكسسوار للحمام

عليك شراء مجموعة  من إكسسوارت الحمام، لتناسب الحمام لديكِ، وتمنح حمامك راحة مثالية، يمكنك وضع علبة للصابون على الحوض، وكوب زجاجي لوضع به فرش الأسنان

 

إكسسوار لغرفة المعيشة

قلما نجد إكسسوارات منزل أنيقة وبسيطة وتعكس حساً فنياً  كالإناء الزجاجي ويعد  مزيج ساحر من اللون الذهبي والبنفسجي الداكن لتقديم قطعة فنية مميزة.

 

إكسسوار لغرفة الطعام

انتقاء أدوات طعام أنيقة هو أمر لا يحتاج الكثير من التفكير، فمن الجميل أن تزيني طاولتك بأطباق تبدو جميلة لوحدها بغض النظر عما تحتويه ونقدم لك هذا الطبق كمثال على ذلك.

 

إكسسوار للمطبخ

تخيلي نفسك وأنت تقطعين البصل فوق لوح التقطيع الأنيق هذا، لوحة يتمازج فيها فن البوب مع التراث العربي وتبدو لمسة عصرية مثالية لمنزل يحافظ على هويته العربية وتزينه تفاصيل تقليدية تراثية.

 

إكسسوار للحديقة


سواءً كان منزلك يضم حديقة كبيرة أو القليل من النباتات التي تزين الشرفة فإن هذه الأضواء التي تعمل على الطاقة الشمسية ستبدو زينة مثالية، وفي الختام نرجو أن نكون قدمنا كافة الإكسسوارات الملائمة لتزيين كل غرفة وكل جزء من المنزل.

ديكور إكسسوارات للمنزل تزيين الحديقة إكسسوارات للحمام إكسسوارات للمطبخ غرفة المعيشة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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