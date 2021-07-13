الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية

افتتاح محافظ الشرقية
افتتاح محافظ الشرقية لقسم العلاج الطبيعي

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، والمقام بالجهود الذاتية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتقديم جلسات علاج طبيعي للرجال والنساء والأطفال وذوي الهمم، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عرض تفصيلي عن قسم العلاج الطبيعي الجديد والمقام بتكلفة  100 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تمت الإشارة إلى أن القسم يتكون من غرفتين للكبار والأطفال ومزود بأجهزة (تنبيه العضلات - تقليل الألم  - موجات صوتيه علاجيه - تسخين حراري - مساج كهربي)، وذلك لتقديم رعاية علاجية مميزة للمرضى.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

أوصى محافظ الشرقية إدارة وحده طب الأسره والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن استقبال المرضى والمترددين عليها، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.

مستشفيات محافظة وزارة الصحة تطوير مكان مستشفى الوطني تذليل العقبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

تفاصيل إطلاق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري 2021 «بمبلغ 100 مليار جنيه»

«التعليم» ترصد 27 حالة غش فى رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

حار وشبورة صباحا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

إخماد حريق هائل فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوتوستراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الأقدم

جمال-أسعد

ستظل مصر هبة النيل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (8)

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

صور

أبو حلاوة يا تين

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى في حراسة شرطة الاحتلال

إسرائيل تسجل 730 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا

خبير أممى: الهدم الإسرائيلى المتكرر لممتلكات الفلسطينيين غير قانونى