محافظ الشرقية يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب الأسرة بقرية الزرزورية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، والمقام بالجهود الذاتية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وذلك لاستقبال المزيد من الحالات المرضية وتقديم جلسات علاج طبيعي للرجال والنساء والأطفال وذوي الهمم، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الطبية والصحية وتوفير أماكن لائقة للمواطنين لتلقي الخدمات الطبية.

قدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، عرض تفصيلي عن قسم العلاج الطبيعي الجديد والمقام بتكلفة 100 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تمت الإشارة إلى أن القسم يتكون من غرفتين للكبار والأطفال ومزود بأجهزة (تنبيه العضلات - تقليل الألم - موجات صوتيه علاجيه - تسخين حراري - مساج كهربي)، وذلك لتقديم رعاية علاجية مميزة للمرضى.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تحرص على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات مستشفيات الصحة التي تقدم الخدمات للمواطنين، والارتقاء بها لتقدم خدمة علاجية ملائمة وتذليل العقبات أمام القطاع الصحي طبقاً للإمكانات المتاحة.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والخاصة والمجتمع المدني، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

أوصى محافظ الشرقية إدارة وحده طب الأسره والعاملين بها من أطباء وأطقم تمريض بحسن استقبال المرضى والمترددين عليها، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم.