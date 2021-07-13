114.6 مليون برازيلي تلقوا لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء بأنه تم إعطاء إجمالي 114.6 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.31 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ نحو 25 أسبوعًا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19.1 مليون حالة، بالإضافة إلى 534 ألفًا و233 حالة وفاة.

وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعًا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا

تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة، وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.