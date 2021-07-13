مصدر بـ«السكة الحديد» يوضح عقوبة كمسري قطار منوف

قال مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، إن كمسري قطار القاهرة - منوف يتم التحقيق معه، والعقوبة المنتظرة له الوقف عن العمل وخصم 3 أشهر من راتبه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس من حق أى أحد من الكمسارية التعدي بالضرب على الراكب، ولكن يتم تحرير محضر بواقعة عدم وجود تذكرة وفي حال رغبة أي أحد من الركاب بدفع التذكرة والغرامة بدلا منه يتم أخذها دون رفض وليس كما فعل الكمسري اليوم بقطار منوف.

وتابع المصدر، إن هناك تعليمات مشددة للكمسارية بشأن الالتزام بتحرير محاضر للراكب في حال عدم وجود تذكرة سفر معه، ولكن لأن قطار “القاهرة - طنطا” مزدحم بالركاب وفي حال قيام الكمسري بأخذ الراكب لتحرير محضر له وتسليمه للشرطة لن يستكمل عمله داخل القطار وهو ما سينتج عنه معاقبة الكمسري لعدم استكمال عمله.

وأوضح أن القطارات المزدحمة بالركاب يكون بها أزمات بشكل يومي، والحل القطعي لهذا الأمر هو عدم دخول أى راكب من المحطة بدون تذكرة وهو ما تقوم به الهيئة حاليا خاصة بعد تركيب ماكينات التذاكر مثل مترو الأنفاق.

وكانت مصادر خاصة في هيئة السكة الحديد، قالت إنه جرى فتح تحقيق في واقعة اعتداء كمسري على رجل أمام ابنته في قطار «القاهرة - طنطا»، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه سيدة وهي تحاول دفع قيمة تذكرة لرجل، بعد قيام الكمسري بصفعه أمام ابنته، إلا أن الكمسري رفض استلام النقود منها وطالبه هو بالدفع.

وأوضحت المصادر لـ«الدستور» أنَّ الكمسري تحدّث مع والد الطفلة وسأله عن التذكرة ولم يجدها معه فطالبه بدفع قيمتها بالإضافة إلى الغرامة المقررة، إلا أنه لم يوافق على دفع قيمة التذكرة والغرامة، وتحدّث معه الكمسري أكثر من مرة إلا أن الرجل أصر على عدم الدفع، فحدثت بينهما مشادة.

وأشارت المصادر إلى وقف الكمسري عن العمل لحين انتهاء التحقيق في الواقعة.

وتابعت: «ليس من حق أي كمسري الاعتداء بالضرب أو الاعتداء اللفظي على ركاب القطارات وليس له سوى تحصيل الغرامة المالية، وفي حال امتناع الراكب عن ذلك يتم تسليمه لشرطة النقل والمواصلات وتحرير محضر فقط».

ولفتت المصادر إلى القضاء على ظاهرة بيع التذاكر في السوق السوداء وذلك من خلال بعض الإجراءات التي قامت بها هيئة السكة الحديد خلال الفترة الماضية من التفتيش المستمر على منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية.