الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

شرطة التموين تضبط 1324 قضية خلال 24 ساعة

شرطة التموين
شرطة التموين

 واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

و أسفرت الحملات عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، و ضبط 1324 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من أبرزها ضبط ( 2,37 طن "دواجن و مقطعاتها") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة. 


و ضبط (2٫13 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات  "مجهولة المصدر" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن بمحافظة القاهرة.

 
كما تم ضبط (1٫25 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية. 

- ضبط 20 طن ملح طعام فاسد في الغربية


ضبط (20 طن "ملح طعام" معبأ داخل عبوات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص بمحافظة الغربية. 


و ضبط (7,5طن "مخللات" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي)، لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها،  تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة. 

- ضبط 210 أطنان قمح مستورد لبيعها بالسوق السوداء في القليوبية


وتمكنت الجهود من ضبط (210 أطنان قمح مستورد تم تجميعها وعدم إثباتها فى الدفاتر،  قدرت بقيمة مالية 798 ألف جنيه بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك المدير المسئول عن مطحن تابع لإحدى شركات القطاع العام بمحافظة القليوبية.
  وأسفرت الحملات عن ضبط 5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة المنوفية. 


 و اضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، بتنفيذ حملة نوعية استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء، وقد أسفرت عن ضبط 35 قضية بإجمالى مضبوطات بلغت 6671 عبوة سجائر، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محافظة القاهرة لحوم مجمدة الدواجن بدون ترخيص مستندات الامن العام الغربي التنس تموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

«الصحة» تتوقع موجة كورونا الرابعة في أكتوبر

تفاصيل لقاء سامح شكرى مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية

رقمنة 65 مليون ورقة.. تفاصيل المشروعات الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة

اليوم.. صرف رواتب موظفى 18 جهة حكومية بالزيادة الجديدة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

إعلان وهمي لطلب خادمات يكشف عن عصابة تستغل النساء جنسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى