5 آلاف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للشعبة الأدبية في بني سويف

تابعت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات المديرية، سير الامتحانات، إذ اطمئنت على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع لجان الامتحانات ووصول جميع الخطوط الـ13 بالأسئلة إلى 62 لجنة بالمحافظة.

وتستأنف امتحانات الثانوية العامة للشعبة الأدبية بمادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث توافد الطلاب على مقرات اللجان في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية بجو يسوده الهدوء والطمأنينة.

يذكر أن عدد الطلاب المقيدين بالشعبة الأدبية 5 آلاف و309 طالب وطالبة.

وشهدت لجان محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، ولليوم الرابع على التوالي لامتحانات الثانوية العامة قياس الزائرات الصحيات لدرجات الحرارة للطلاب قبل الوصول إلى للجان بالإضافة للمرور من على بوابات تعقيم، وتوزيع أكياس المطهرات عليهم.

وتواصل الدكتور محمد هاني غنيم مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات، حيث أكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و تنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب،مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والإدارات التعليمية.