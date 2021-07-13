سد النهضة وإقليم تيجراى.. المانيفستو الإيطالية ترصد تحديات تضعف حكم أبى أحمد

قالت صحيفة المانيفستو الايطالية البارزة أن رئيس الوزراء الأُثيوبي" أبي أحمد" يواجه العديد من التحديات التي قد تضعف حكمه عقب فوزه في الانتخابات التشريعية الماضية.

وفاز حزب الازدهار الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ، كما هو متوقع ، في الانتخابات بأكثر من 90٪ من الأصوات، ومع ذلك ، فإن كثافة الأغلبية هي التي تثير الدهشة حيث تم تخصيص 410 مقعدًا من أصل 436 لحزب رئيس الوزراء. ولا يزال 111 مقعدًا شاغرة لأن الانتخابات لم تجر في بعض الدوائر ، ولا سيما في بني شنقول وتيجراي (حوالي 20٪ من المقاعد). نتيجة الحرب (في تيجراي) أو لأسباب أمنية أو لوجستية و بالنسبة لهذه المناطق الأخيرة ، تم تأجيل الانتخابات إلى 6 سبتمبر ، بينما لا توجد توقعات بالتصويت بالنسبة لتيجراي.

وبحسب اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان "لم تكن هناك انتهاكات خطيرة أو واسعة النطاق لحقوق الإنسان" في مراكز الاقتراع. على الرغم من أن التقرير الأولي قد ورد في بعض الدوائر الانتخابية "اعتقالات غير لائقة" وترهيب و "مضايقة" للمراقبين والصحفيين. كما أفادت اللجنة بوقوع عدة جرائم قتل في الأيام التي سبقت التصويت في ولاية أوروميا الإقليمية.

قال برهانو نيغا من حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية (إزما) إنه قدم أكثر من 200 شكوى لأن المراقبين في عدة مناطق تم منعهم من قبل المسؤولون المحليون ورجال الميليشيات.

تحديات تضعف حكم أبي

ووفقا للصحيفة الايطالية البارز فان أحمد يواجه العديد من التحديات التي سوف تضعف حكمه .

أولا وقبل كل شيء الوضع في تيجراي حيث كان هناك انسحاب أحادي الجانب للجيش الإثيوبي ، لكن القتال مستمر لأن الثوار أعلنوا مواصلة القتال حتى تغادر جميع القوات الأجنبية (جنود إريتريون وميليشيات أمهرة) من المنطقة.

وعلى الرغم من عدم التناسق على المستوى العسكري ، تمكن جيش تيجراي من تنفيذ تكتيكات لتقليل القوة العسكرية الإثيوبية.

وبخصوص سد النهضة قالت الصحيفة الايطالية انه يمثل تحدي كبير لاحمد في ظل تعنته في هذا الملف واعلانه بشكل احادي بدء الملء الثاني للسد ، وهو قرار دفع مصر إلى عقد جلسة طلب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعا المجلس في اجتماع عقده الخميس الماضي الأطراف (مصر وإثيوبيا والسودان) إلى استئناف المحادثات ودعم جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي.

وفيما يتعلق بالأراضي المتنازع عليها بين إثيوبيا والسودان في منطقة القفشة، قالت الصحيفة الإيطالية انها من التحديات التي تضعف أبي أحمد، حيث دعا رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان إثيوبيا لسحب قواتها من كافة الأراضي السودانية. وأضاف أنه لن تكون هناك مفاوضات حتى "تعترف إثيوبيا بأن هذه الأراضي سودانية".

ثم يظل الوضع الإنساني في تيجراي خطيراً ، حيث أعلن راميش راجاسينغهام ، نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ، أن 400 ألف شخص قد تجاوزوا “عتبة المجاعة” .

وأخيرًا ، تواجه اثيوبيا تعدد الصراعات على أساس عرقي ، ثم الأزمة الاقتصادية ، وعرقلة المساعدات الدولية وقضية كوفيد 19 .