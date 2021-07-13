8 أحماض أمينية لجسم الإنسان

يحتاج جسم الأنسان من أجل نمو العضلات وتجديد الأنسجة وتشكيل الجلد والشعر والعظام إلى الأحماض الأمينية، فهذه الجزيئات هي اللبنات الأساسية للبروتين.

ووفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي، فإن الأحماض الأمينية مهمة لجسم الإنسان، فهي أساسية لنمو الجسم بصورة سليمة وتجنب الكثير من الأمراض، حيث يمكن العثور على الأحماض الأمينية الأساسية في الأطعمة الغنية بالبروتين، سواء كانت بروتين حيواني أو نباتي.

هناك 20 من الأحماض الأمينية، بما في ذلك 11 يمكن أن تخلقها أجسامنا، ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع " healthybuilderz" الطبي أنواع الأحماض الأمينية، التي يجب أن تدخلها إلى نظامك الغذائي.

"الهيستيدين"

يستخدم حمض الهيستيدين في صنع العديد من الهرمونات وهو مهم لوظيفة الكلى الطبيعية، وإفراز المعدة، والوظيفة المناعية.

"إيسولوسين"

يساعد حمض "أيسولوسين" في التئام الجروح و إزالة السموم الخلوية، كما يدعم الجهاز المناعي ويعزز الإفراز الصحي للهرمونات المختلفة.

"يسين"

يساعد حمض "اليسين" في تنظيم مستويات السكر في الدم، وإنتاج هرمون النمو، بالإضافة إلى إصلاح أنسجة العضلات والعظام.

"اللايسين"

يدعم اللايسين في إنتاج الطاقة، تعزيز الوظائف المناعية، بالإضافة إلى تكوين الكولاجين، مما يعزز صحة الأمعاء الإيجابية.

"ميثيونين"

يلعب الميثيونين دورًا مهمًا في التمثيل الغذائي للدهون، كما أنه يساعد في تكسير المعادن الثقيلة في الكبد، ويستخدم لبناء الحمض النووي، ويعمل كمضاد للأكسدة.

"فينيل ألانين"

يستخدم فينيل ألانين في صنع الناقلات العصبية، وهي الناقلات الكيميائية التي تنقل المعلومات بين الخلايا العصبية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الحمض الأميني يصنع إنزيمات أخرى تساعد في تكوين أحماض أمينية غير أساسية أخرى.

"تريبتوفان"

يساعد هذا الحمض الأميني في الحفاظ على توازن النيتروجين المناسب ويعمل كمقدمة للناقل العصبي السيروتونين، الذي ينظم الحالة المزاجية والنوم والشهية.

"فالين"

يمكن أن يساعد في محاربة التعب، والحفاظ على النشاط العقلي والتحكم العاطفي، بالإضافة إلى قوة كتلة العضلات.