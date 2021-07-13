تقديم 334.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا داخل الولايات المتحدة حتى اليوم

إحصاء: تقديم334.6 مليون جرعة من لقاحات "كورونا" داخل الولايات المتحدة حتى اليوم

أعلن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، ارتفاع عدد جرعات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" التي جرى تقديمها للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 6ر334 مليون جرعة.



ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد قدّمت السلطات الصحية، حتى اليوم، 334 مليونا و600 ألفا و770 جرعة لقاح من أصل 387 مليونا و6 آلاف و120 جرعة جرى توفيرها.



وأظهرت البيانات حصول 184 مليونا و365 ألفا و333 شخصا على التطعيم بشكل جزئي على الأقل، من بينهم نحو 159 مليونا و500 ألف شخص تلقوا التطعيم كاملا.



وتعد الولايات المتحدة -التي تحوي أكبر عدد من الشركات المنتجة للقاحات "كورونا"- أكثر دول العالم تقديما لجرعات اللقاح -على اختلاف أنواعها- من حيث العدد.

ترتيب إصابات كورونا علي مستوي العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” ، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 92066 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.