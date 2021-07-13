إحالة 10 موظفين بقرية البرجاية فى المنيا للتحقيق

قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة لمتابعة أعمال الانضباط بالوحدات المحلية والقروية بقرية البرجاية، والمرور على مناطق الصرف بقرية ماقوسة.

وأسفرت الحملة عن إحالة 10 موظفين بقرية البرجاية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون الحصول على أذن مسبق، كما تم إغلاق 6 فتحات للصرف أمام عمارات الأوقاف بقرية ماقوسة لما تمثله من خطر على المواطنين والسيارات.

وقال الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس المدينة، أنه تم المرور على مناطق مصرف ماقوسة المغطى أمام عمارات الأوقاف لتغطية عدد من الفتحات والتي بلغت 6 فتحات تم تغطيتها بالأغطية الخرسانية، حيث مثلت هذه الفتحات يمثل خطرًا على المارة والأهالي وكذلك المركبات لكونها موجودة بالطريق العام، وتم إزالة أسباب الشكوى.

وأضاف نائب رئيس المدينة، أنه تم متابعة أعمال الانضباط بالوحدات المحلية والقروية، حيث تم المرور على الوحدة المحلية لقرية البرجاية، وتقرر إحالة 10 موظفين للتحقيق بعد غيابهم عن العمل دون الحصول على اذن مسبق، مما يتسبب في تعطيل مصالح ومطالب المواطنين.

ومن ناحيته، أوضح أيمن حسانين، رئيس حي جنوب مدينة المنيا، أنه تم عمل جولة بحي جنوب المدينة بداية من شارع الزخرفية حتى مدخل كدوان، حيث تم متابعة أعمال رفع التجمعات والمخلفات والقمامة والأتربة من أماكنها والتي تتم بصفة دورية، حيث تم رفع 25 طن مخلفات صلبة وتراكمات قمامة حفاظًا على المظهر الجمالي وحفاظًا على الصحة العامة، ولتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من المراض والأوبئة، خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

حملات للنظافة بالمنيا

حملات للنظافة بالمنيا

حملات للنظافة بالمنيا

حملات للنظافة بالمنيا

حملات للنظافة بالمنيا

حملات للنظافة بالمنيا

حملات للنظافة بالمنيا