الكنيسة الكاثوليكية تشارك بإصدارات مترجمة فى معرض الكتاب

يشارك المركز الثقافي الفرنسيسكاني للنشر التابع للكنيسة الكاثوليكية بمصر في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بحوالي 18 إصدار جديد.

وقالت سميرة إدريس، مسئول العلاقات العامة بالمركز، إن أحدث إصدارات المركز كتاب "إكرام السيدة العذراء مريم"، وهو من الكتب الهامة التي تتحدث عن مكانة العذراء مريم بالمسيحية، وكتاب تقليد الموتى عند الأقباط.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن من الكتب الأكثر مبيعًا بالمركز أيضًا: كتاب "مصر والفرنسيسكان"، والذي يتحدث عن علاقة الرهبان الفرنسيسكان، وكتاب فرنسيس الفقير، وأيضًا من الكتب التي لاقت إقبالًا من الزوار كتاب "فرنسيس فقيرًا وراء جدران الفاتيكان".

وتابعت أن كتاب فرنسيس فقير وراء جدران الفاتيكان يحكي عن الوجه الإنساني للبابا فرنسيس بابا الفاتيكان بشكل مبسط عن حياته الغير متكلفة.

يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "52"، حوالي 22 دار نشر مسيحية، تابعة للكنائس المسيحية الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية، وبعض الأديرة القبطية.

كما يشارك لأول مرة عدد من دور النشر القبطية، من بينها دار نشر مجلة مار مرقس التابعة لدير القديس الأنبا مقار بوادي النطرون، ومركز معلم الأجيال البابا شنودة الثالث والتابع لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون، والتي تتواجد في قاعة 1 بمركز أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وتشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب كل من دور نشر "دار الكتاب المقدس" والتي شاركت بجناحين أحدهما للكبار وآخر للأطفال، ودار الأسقفية، ودار الثقافة الإنجيلية، والتي اهتمت بتقديم كتب نفسية واجتماعية من بينها كتاب "التغلب على الاكتئاب"، وكتاب "حتميات الإيمان المسيحي"، وكتاب "الفكر اللاهوتي في كتابات بولس الرسول"، للدكتور القس فهيم عزيز، وكتاب "لماذا لست ملحدًا".

كما شارك من دور النشر المسيحية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "المركز الثقافي القبطي" وكنيسة السيدة العذراء مريم ومركز بار نيون للتراث الآبائي، وكنسة مار مرقس بمصر الجديدة، ومطرانية كفر الشيخ ممثلة في دير القديسة دميانى ببراري بلقاس.

أما عن مشاركة دور النشر التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، فشارك بها المركز الثقافي الفرنسيسكاني، ودار الأكويني وبطريركية الأقباط الكاثوليك.

كما شاركت دور نشر تابعة للكنيسة الإنجيلية، من بينها دار الإخوة للنشر، والهيئة الروحية، والهيئة القبطية الإنجيلية، ولجنة خلاص النفوس، وهيئة الخدمة الروحية للأطفال، والتي خصصت جناحًا خاصًا لكتيبات الأطفال بقاعة 3، بجانب تقديم ورش عمل لهم عند مرافقتهم لأسرهم خلال زيارتهم لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52.

وساهمت الكنيسة الأسقفية ببعض الإصدارات في جناحها بمعرض الكتاب من خلال دار النشر الأسقفية ودار اوفير للنشر.