الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ألوان جديدة لطلاء المنزل تشيع البهجة وتمنع الاكتئاب

طلاء المنزل
طلاء المنزل

اعتاد الكثير من الناس، طلاء كافة أرجاء منازلهم باللون الأبيض، بدءا من الأرضيات مروراً بالجدران وحتى أبواب المنزل، لكن في الآونة الأخيرة تم اللجوء إلى العديد من الألوان التي قد تعطي للغرفة طابعًا مزاجيًا  مميزا ليستمتع أصحاب المنزل عند النظر إليها.

لذلك دعونا نستكشف في السطور التالية بعض  ألوان الطلاء الخاصة بالجدران التي ستجلب شعوراً مريحا في المكان وتجعل البعض يفكرون فى التخلي عن اللون الأبيض العادي إلى الأبد.

اللون الأزرق

 

وهو أحد أكثر ألوان الطلاء شيوعًا في أي غرفة وقد  ثبت أن اللون الأزرق يعزز الراحة والاسترخاء، بغض النظر عن الظل الموجود فيه لذلك عندما تستخدم اللون الأزرق فأنت تريد اختيار الظل الداكن والعميق أو الفاتح حيث سيشعرك ذلك بمزيد من الحنين إلى الماضي ويفضل طلاء اللون الأزرق في الغرف التي لا يدخلها مزيد من الضوء.

اللون الأخضر

 

بالإضافة لكونه لونا رائعًا، يعد اللون الأخضر أيضًا اختيارًا جيدًا عند الرغبة في الحصول على الراحة النفسية حيث أن تدافع ظلال اللون الأخضر والانسجام الخاص بها يجعلها اللون المثالي للجدران والأرضيات خاصة غرف المعيشة للحفاظ على الحالة المزاجية.

ويفضل الابتعاد عن درجات الزمرد الساطعة واختيار درجات الأخضر التي تشبه أوراق الغابة ستجد أنه سيخلق الأخضر الداكن تطابق ديكورًا أكثر مما تتوقع.

اللون البني

 

اللون البني يعيد إلى الأذهان الأشياء المزاجية مما يجعله الظل المثالي للرسم عندما تحاول تحقيق إحساس مزاجي.

ويفضل اختيار البني الداكن والابتعاد عن درجات البيج.

ويلاحظ أنه في الظلال الداكنة، فإن أفضل جزء في اللون البني هو أنه لون يكمل أي ألوان أخرى تقرر الطلاء والتزيين بها.


اللون الأحمر

 

هو لون مثير ومحفز لذلك عليك أن تكون حريصًا في المكان الذي تستخدمه فيه، وسيكون المكتب مساحة لطيفة لتشجيع إبداعك إذا ما استخدم هذا اللون فيه.

وعند طلاء المدخل بالأحمر سيفاجئ الضيوف ويسعدهم عند وصولهم. 

ألوان طلاء ديكور منزل احمر أخضر أزرق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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