الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول فيديو لحريق مستشفى ذى قار بالعراق

حريق مستشفى الحسين
حريق مستشفى الحسين بالعراق

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر الحريق الضخم الذي اندلع مساء اليوم في مستشفى العزل بحافظة ذي قار العراقية والناجم عن انفجار أسطوانات أوكسجين.

وتظهر اللقطات المتداولة اندلاع ألسنة اللهب والدخان بكثافة من داخل المستشفى، فيما لا زالت قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وسط تجمع لأهالي المصابين والمرضى بالقرب من الحريق.

وأعلنت مديرية الصحة فى محافظ ذي قار العراقية، مساء اليوم الإثنين، حالة الطوارئ، عقب حريق ضخم ما زال مستمرا حتى الآن.

 

وقبل قليل، كانت مديرية صحة محافظة ذي قار، أعلنت مقتل أكثر من 36 وإصابة آخرين بحادث حريق مستشفى الإمام الحسين التعليمي (ع) الخاص بعلاج مرضى فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وتوجه رئيس الوزراء العراقى إلى محافظة ذي قار لمتابعة الأوضاع عقب اندلاع الحريق.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق في أحد طوابق وزارة الصحة في العاصمة بغداد.

وقالت المصادر لـ«السومرية نيوز»، إن حريقًا نشب في أحد طوابق مبنى وزارة الصحة"، مشيرًا إلى إخلاء جميع موظفي الوزارة.

وذكرت وزارة الداخلية، أن فرق الدفاع المدني باشرت بمكافحة حادث الحريق الذي اندلع داخل الطابق الرابع في مستشفى مدينة الطب في منطقة باب المعظم ببغداد.

ويأتي هذا الحريق بعد ساعات على حريق شهده مقر وزارة الصحة العراقية في بغداد.

وفي أبريل الماضي، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب ببغداد والمخصص أيضًا لعزل مصابي كورونا، وراح ضحيته آنذاك نحو 100 شخص.

العراق ذي قار حريق مستشفى الحسين كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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