أكلات العيد من المطبخ التايلاندى.. طريقة تحضير شوربة الجزر بالبطاطس

أيام قليلة تفصلنا عن العيد الكبير، أو كما يعرف بعيد "اللحمة"، حيث ترتبط عادات المصريين ومناسباتهم سواء الدينية أو الإجتماعية بتناول الطعام.

ويعتبر طبق الشوربة من الأطباق الشهيرة في العيد الكبير، وعادة ما يتكون طبق الشوربة التقليدي على "مرق اللحم" والبصل، ولكن في السطور التالية نأخذك للمطبخ التايلاندى للتعرف على أحد أطباق الشوربة الشهيرة وهو "شوربة الجزر والبطاطس"، والتي يمكن أن تناولها في وجبات الدايت الخاصة بكِ للتخلص من الوزن الزائد.

يعتقد البعض أن الغذاء الرئيسي في المطبخ التايلاندي هو الأرز فقط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، ولكن هناك الكثير من الأطباق التي لا نعلم عنها شيًا ومنها "شوربة الجزر والبطاطس".

مكونات شوربة الجزر بالبطاطس:

جزر مكعبات

2 فص ثوم مقطع

معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر أو مبشور

3 قرون فلفل حار

ملح وفلفل أسود حسب الرغبه

3 بطاطسات مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة من صوص الكاري

ملعقة كبيرة من الزبدة

1/2 كوب حليب جوز الهند

ملعقة صغيرة من صوص البابريكا

ماء ساخن ع حسب الحاجة (حوالي كوب قابل للزيادة)

طريقة تحضير شوربة الجزر بالبطاطس:

في حله نضع الزبدة ويشوح البصل والثوم والزنجبيل، بالإضافة إلى الفلفل، وبعد النضج يوضع التوابل ويتم التقليب جيدًا.

الخطوة الثانية تتمثل في إضافة الماء الساخن، حتى يغطي الخضار، ويترك الوعاء بما فيه حتي ينضج نصف تسوية وليس تسوية كاملة.

الخطوة الثالثة والأخيرة، يتم تهدئة النار على الوعاء، وبعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد، ونقوم بضربه في الخلاط، وإرجاعه للوعاء مرة أخرى مع إضافة حليب جوز الهند، ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على قوام متماسك بعض الشيء.

تقدم الشوربة ساخنة، ويفضل إضافة العيش المحمص بجانبها والليمون، مع تزينها ببعض البصل المحمر والذي يطلق عليه "التقلية".