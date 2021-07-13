الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أكلات العيد من المطبخ التايلاندى.. طريقة تحضير شوربة الجزر بالبطاطس

شوربة الجزر والبطاطس
شوربة الجزر والبطاطس

أيام قليلة تفصلنا عن العيد الكبير، أو كما يعرف بعيد "اللحمة"، حيث ترتبط عادات المصريين ومناسباتهم سواء الدينية أو الإجتماعية بتناول الطعام.

ويعتبر طبق الشوربة من الأطباق الشهيرة في العيد الكبير، وعادة ما يتكون طبق الشوربة التقليدي على "مرق اللحم" والبصل، ولكن في السطور التالية نأخذك للمطبخ التايلاندى للتعرف على أحد أطباق الشوربة الشهيرة وهو "شوربة الجزر والبطاطس"، والتي يمكن أن تناولها في وجبات الدايت الخاصة بكِ للتخلص من الوزن الزائد.

يعتقد البعض أن الغذاء الرئيسي في المطبخ التايلاندي هو الأرز فقط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للأرز في العالم، ولكن هناك الكثير من الأطباق التي لا نعلم عنها شيًا ومنها "شوربة الجزر والبطاطس".

 

مكونات شوربة الجزر بالبطاطس:

 

 جزر مكعبات

2 فص ثوم مقطع

معلقة صغيرة من الزنجبيل البودر أو مبشور

3 قرون فلفل حار

ملح وفلفل أسود حسب الرغبه

3  بطاطسات مقطعة مكعبات

ملعقة كبيرة من صوص الكاري

ملعقة كبيرة من الزبدة

1/2 كوب حليب جوز الهند

ملعقة صغيرة من صوص البابريكا

ماء ساخن ع حسب الحاجة (حوالي كوب  قابل للزيادة)

 

طريقة تحضير شوربة الجزر بالبطاطس:

 

في حله نضع  الزبدة ويشوح البصل والثوم والزنجبيل، بالإضافة إلى الفلفل، وبعد النضج يوضع التوابل ويتم التقليب جيدًا.

الخطوة الثانية تتمثل في إضافة الماء الساخن، حتى يغطي الخضار، ويترك الوعاء بما فيه حتي ينضج نصف تسوية وليس تسوية كاملة.

الخطوة الثالثة والأخيرة، يتم تهدئة النار على الوعاء، وبعد ذلك يترك الخليط حتى يبرد، ونقوم بضربه في الخلاط، وإرجاعه للوعاء مرة أخرى مع إضافة حليب جوز الهند، ويترك على نار هادئة لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على قوام متماسك بعض الشيء.

تقدم الشوربة ساخنة، ويفضل إضافة العيش المحمص بجانبها والليمون، مع تزينها ببعض البصل المحمر والذي يطلق عليه "التقلية".

جوز الهند شوربة اكلات العيد العيد الكبير حليب جوز الهند شوربة الجزر والبطاط

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

اليوم.. صرف رواتب موظفى 18 جهة حكومية بالزيادة الجديدة

وفاة شقيق الفنان محسن منصور

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

لأصحاب المؤهلات العليا.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة بالمنيا

إخلاء سبيل فتاة «التيك توك» ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 13-7-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى