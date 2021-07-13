الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تجارب لمدة 20 عاما.. تفاصيل أول دواء لمرض الزهايمر

علاج جديد للزهايمر
علاج جديد للزهايمر

يعتبر مرض الزهايمر من الأمراض التي انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، فأصبحت لم تهدد كبار السن فقط، بل باتت من الأمراض التي تهدد الصغار أيضًا بسبب انتشار مواقع التواصل الإجتماعي والتكنولوجيا الحديثة.

 

ووفقًا لما ذكره موقع “ كليفلاند “ الطبي، فقد وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول دواء جديد لمرض الزهايمر منذ ما يقرب من 20 عامًا ويسمي”Aducanumab".

 

وأشار الاطباء، إلى أن الموافقة على العلاج الجديد تعتبر من الأخبار السارة للأشخاص في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر.

 

وتعتبر هذه الموافقة هي الأولى منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، كانت المؤسسات البحثية تتوصل إلى هذا العلاج من خلال إجراء الأبحاث والدراسات، حتى وافقت  إدارة الغذاء والدواء (FDA) على العلاج الذي يساهم في إبطاء تقدم المرض.

 

كيف يعمل العلاج الجديد للزهايمر؟

من جانبه قال مروان صباغ، العضو المنتدب، ومدير الأبحاث الانتقالية في كليفلاند، إن العلاج الجديد عبارة عن الحقن بالجسم المضاد، وهو بروتين مصنَّع مملوء بالحقن الوريدي، يساهم هذا البروتين في القضاء على "الأميلويد" في الدماغ، وهو بروتين يتشكل في الدماغ وبمرور الوقت يخلق لويحات يُعتقد أنها تتسبب في تليف هياكل الدماغ، مما يؤدي إلى ما نعرفه باسم الخرف.

 

ويستهدف هذا الدواء الجديد مادة "الأميلويد" حيث يقوم بإزالتها خلال المراحل الأولى من مرض الزهايمر لإبطاء تلف الدماغ.

 

كما إن الدواء الجديد لا يعكس الضرر الذي حدث بالفعل أو يحسن الأعراض، ولكنه قد يمنح الأشخاص مزيدًا من الوقت قبل ظهور الزهايمر مبكرًا، حيث يتم إعطاء هذا الدواء الجديد عن طريق الحقن في الوريد.

 

وأضاف صباغ، الأطباء والعلماء، بالإضافة إلى المرضى ومقدمي الرعاية كانوا ينتظرون بعض العلاج المؤثر حقًا للقضاء على الزهايمر والذي يعتبر مرض العصر الحادي والعشرون.

 

ووفقًا لجمعية الزهايمر، يعيش أكثر من 6 ملايين شخص سنويًا مع مرض الزهايمر، الأمر الذي يجعل العلاج الجديد أمل للملايين في السنوات القادمة.

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