الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«كل ما أعرف».. رواية حديثة لـ على قطب بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

صدر حديثًا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب رواية "كل ما أعرف" عن دار العين للنشر للكاتب الروائي الشاب على قطب.

تدور إحداث الرواية حول الفتاة غدير التى تجد نفسها داخل دائرة لا تنتهى من الخيانات، ولهذا تقرر البدء من جديد فى الخروج من علاقاتها بلا خسائر نفسية فى الوقت الذى تنهار فيه حياة رجالاتها الثلاثة الذين مروا بحياتها.

ومن أجواء الرواية: "أصمت للحظات حتى اذكر ما حدث بعد ذلك ،ان كنت تريد الدقة الكاملة فى الحكى فسأصمت وأتركك تدعو رب المواقف ليمنحك بصيرة المعرفة لترى ماذا حدث فعلا ،هناك خيار اخر للمعرفة يا صديقي ،فقط امهلنى دقائق ارتب فيها الأحداث لتبدو واقعية.. تزعجك كلمة تبدو، اعرف جيدا انك لا تحب الحواديت ، تمقت ساعتها ولا تحب مؤلفيها ،لكنني أخبرك الآن لاننى لم أخبرك سابقا أننا لسنا خارج الحكاية ،بل نحن داخلها ولكى اكونا اكثر دقة ليست حكاية من الأصل ، هى حقيقة عشناها وسنكملها".

وعلى قطب مهندس وروائى شاب، حاصل على الماجستير فى هندسة الري وصدرت له 3 روايات: "أنثى موازية، ميكانو، والانتظار، وحصل على أكثر من جائزة أدبية منها: جائزة ساويرس الثقافية، وجائزة وزارة الشباب والرياضة، وجائزة المواهب الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة "دورة خيرى شلبى" وجائزة إحسان عبدالقدوس، كما حصل على جائزة أفضل قصة على مستوى جامعات مصر، وشاك فى كتابة الفيلم القصير "روح أليفة"، الحائز على جزائز دولية.

تضم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب 756 جناحًا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد افتتح أول أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

حضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

كل ما اعرف علي قطب دار العين صدر حديثا معرض الكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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