الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة الكندية تتبرع بـ17.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

أسترازينكيا
أسترازينكيا

أعلنت الحكومة الكندية، الإثنين، أنها ستتبرع بـ17.7 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، داعية الكنديين إلى التبرع بأموالهم الخاصة لمساعدة البلدان الأخرى على الحصول على اللقاح.

وقالت وزيرة المشتريات الحكومية، أنيتا أناند: إنه بعد التحدث إلى المقاطعات تم تحديد هذه الكمية على أنها فائضة والبلاد ليست بحاجة إليها.

وأضافت أناند، في تصريحات لها اليوم: "أنه مع ما يقرب من 55 مليون لقاح في كندا، ومع تلبية مطالب المقاطعات والأقاليم لهذا اللقاح، نحن الآن في وضع يسمح لنا بالتبرع بهذه الجرعات الزائدة، وهذا التبرع ممكن نتيجة لنهجنا الاستباقي لتأمين مئات الملايين من لقاحات كوفيد- 19 في عقودنا الأولية".

كان رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، قد تعهد سابقا: بأن كندا ستعيد 13 مليون جرعة كان من المقرر أن تتلقاها من خلال عقد مع التحالف العالمي لتقاسم اللقاحات "كوفاكس".

وكندا في طريقها لتلقي 68 مليون جرعة جديدة بحلول نهاية يوليو الجاري، وهو ما سيكون كافيا لتلقيح معظم الكنديين.

كما أعلنت الحكومة الليبرالية: أنها ستضاهي التبرعات التي يقدمها الكنديون لحملة جمع التبرعات لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من أجل حصول الجميع على لقاحات، بمساهمة تصل إلى 10 ملايين دولار.

وقال ديفيد مورلي، رئيس منظمة اليونيسف في كندا: إن الأموال التي يتم جمعها ستدفع تكاليف النقل وبعض الاحتياجات اللوجستية الأخرى المطلوبة لإيصال اللقاحات إلى مواطني الدول الأخرى. 

الحكومة الكندية استرازينكيا اللقاح كندا كوفيد-19

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