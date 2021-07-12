الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف حسن مالك بشأن التحفظ على أمواله لـ13 سبتمبر

حسن مالك
حسن مالك

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، تأجيل نظر الاستئناف على قرار التحفظ على أموال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك وآخرين، لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للاطلاع على ملف القضية، وحضور المتهمين.

كانت لجنة حصر أموال الجماعة الإرهابية قررت التحفظ على أموال 28 فردًا من أفراد عائلة حسن مالك، القيادي الإخواني المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، وخديجة حسن مالك، وعمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، وأنس حسن مالك، وعائشة حسن مالك، وسناء عزالدين يوسف مالك، وحسام عزالدين يوسف مالك.

محكمة القاهرة الاقتصادية حسن مالك جماعة الإخوان الإرهابية التحفظ على أموال القيادي لجنة حصر أموال جماعة الإخوان

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