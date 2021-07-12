تأجيل استئناف حسن مالك بشأن التحفظ على أمواله لـ13 سبتمبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الإثنين، تأجيل نظر الاستئناف على قرار التحفظ على أموال القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية حسن مالك وآخرين، لجلسة 13 سبتمبر المقبل، للاطلاع على ملف القضية، وحضور المتهمين.

كانت لجنة حصر أموال الجماعة الإرهابية قررت التحفظ على أموال 28 فردًا من أفراد عائلة حسن مالك، القيادي الإخواني المعروف، وهم جيهان أحمد أحمد محمد، وخديجة حسن مالك، وعمر حسن مالك، وحمزة حسن مالك، وأنس حسن مالك، وعائشة حسن مالك، وسناء عزالدين يوسف مالك، وحسام عزالدين يوسف مالك.