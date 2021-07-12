الإثنين 12 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بسرقة صندوق تبرعات أمام أحد المساجد بشبرا الخيمة

المتهمين
المتهمين

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة صندوق تبرعات من أمام مسجد في منطقة بهتيم بدائرة القسم، واستعجلت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

وكانت أجهزة الأمن كشفت عن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام (3 أشخاص) بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

 

وتوصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، إلى أن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى، نجار مسلح ، طالب - مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، والاستيلاء على المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية حبس 3 متهمين سرقة صندوق تبرعات منطقة بهتيم المساجد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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