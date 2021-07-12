عثمان أبولبن يكشف تفاصيل فيلم «الكاهن» وينفى ما نُشر عن قصته

نفى المخرج عثمان أبو لبن ما نشر مؤخراً حول قصة فيلمه السينمائي "الكاهن"، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والذين انتهوا من تصوير بعض جلسات التصوير الخاصة بالفيلم والتي جمعت كل أبطاله، مشيراً إلى أن ما نشر عن أن الفيلم يطرح قصة شخص يصاب بمرض نفسي ضمن إطار الأحداث الدرامية ليس حقيقة بالمرة وهو جزء بسيط من الفيلم.

وأشار عثمان أبو لبن في تصريحات لجريدة "الدستور"، أن الفيلم يختلف بشكل جذري وكبير ولكن لا يصلح أن يكشف عن تفاصيل القصة بكاملها حتى تكون مفاجأة للجمهور، معبراً عن سعادته بكونه مخرجاً لفيلم يضم نخبة كبيرة من الفنانين، ومؤكداً أن العمل يتضمن عددا من الخطوط الدرامية بين الرعب وأفلام الأكشن، من خلال التأثر الكبير بالتكنولوجيا الجديدة.

عثمان أبو لبن

وأضاف أن هناك علاقة قوية تجمع مع بعض أبطال العمل من خلال انهم تعاونوا من قبل في أعمال فنية مختلفة وهناك آخرين يتعاون معهم لأول مرة، مؤكداً أنه تعاون مع كل من درة وجمال سليمان في مسلسل صديق العمر 2014، والنجم إياد نصار في مسلسل المواطن إكس عام 2011، مشيراً إلى أن التعاون مع الفنانين فتحي عبد الوهاب وحسين فهمي يعد أول مرة، كما تجمعه علاقة صداقة وطيدة مع النجم محمود حميدة منذ عدة سنوات.

يشارك في بطولة فيلم الكاهن الذي يأتي من تأليف سيناريو وحوار محمد ناير، نخبة متميزة من النجوم العرب والمصريين؛ منهم الفنان إياد نصار، والفنان محمود حميدة، والفنان حسين فهمي، والفنان فتحي عبد الوهاب، والفنان السوري جمال سليمان، والفنانة التونسية درة، وآخرون.

الكاهن

وكانت آخر أعمال المخرج عثمان أبو لبن هو فيلم قصة حب بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد وحقق نجاحاً وقت عرضه في السينما بشكل كبير خاصة في طبيعة العمل نفسه والقصة الرومانسية التي قدمت.