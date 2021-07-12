الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الهولندى يعتذر عن تخفيف قيود كورونا مبكرًا

كورونا في هولندا
كورونا في هولندا

اعتذر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الإثنين، عن تخفيف حكومته للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في وقت مبكر للغاية، وذلك بعد أن ارتفعت أعداد الإصابات في أعقاب رفع القيود.
وقال روته - في تصريحات للصحفيين - "ما اعتقدنا أنه سيكون ممكنًا تبين أنه غير ممكن من الناحية العملية"، مضيفًا "كان حكمنا على الأمر سيئًا، ونحن نأسف لذلك ونعتذر عنه"، بحسب ما أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأعاد روته فرض القيود على الحانات والمطاعم والنوادي الليلية في هولندا بعد أن انتشرت الحالات بسرعة بين الشباب، بعد أسبوعين فقط من رفع القيود.
ووصلت معدلات الإصابة في هولندا إلى أعلى مستوياتها هذا العام خلال الأيام الأخيرة، ومع ذلك، نظرًا لأن معظم الحالات سجلت بين الشباب، فإن ارتفاع الإصابات لم يؤد بعد إلى زيادة كبيرة في حالات العلاج في المستشفيات، لكن وزير الصحة، هوجو دي جونج، حذر من أن هذا قد يتغير إذا ما استمرت هذه الزيادة "غير المسبوقة".
يذكر أن أكثر من 7ر1 مليون شخص تأكدت إصابتهم بكوفيد-19 في هولندا منذ بداية الجائحة، توفي منهم أكثر من 17 ألفًا و700 شخص.

كورونا حول العالم

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