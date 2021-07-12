الإثنين 12 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الغضبان يناقش مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة وبحث مقترح إنشاء ساحة انتظار الشاحنات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد برايا نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالى، وعدد من العاملين بالميناء.

واستعرض "محافظ بورسعيد " آليات تنفيذ المقترح ، والتى من المقرر أن يتم إنشاء ساحة الشاحنات على مرحلتين، المرحلة الأولى تكون على مساحة  ٧٠ ألف متر ٢ و المرحلة الثانية على مساحة ٤٥ ألف متر ٢  بإجمالى ١١٥ ألف متر ٢ ، وتستوعب المرحلة الأولى ٤٢٠ شاحنة ، بينما تستوعب ٢٢٠ شاحنة .

وطالب " المحافظ" أن يتم تنفيذ مشروع متكامل يشمل عدد أكبر من الشاحنات ويتم تنفيذها على أعلى مستوى ، وتقوم على كافة الإمكانات التكنولوجية والرقمية، مؤكدا أن مشروع إنشاء ساحة الشاحنات يأتى ضمن خطة تطوير ميناء غرب بورسعيد، والذى يشهد أعمال تطوير بالأرصفة على أعلى مستوى وبما يحقق الاستفادة الأمثل بالمنطقة.

عقد اجتماع لمناقشة بحث الغضبان

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وائل لطفي

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