سعر صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021 ، أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يضحي فيه المسلمين اقتداء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيادة في روح التعاون والإخاء، مما جعل كثيرون يبحثون عن سعر صك الأضحية عبر وزارة الأوقاف والجمعيات الخيرية المختلفة.

سعر صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021

قبل قدوم عيد الأضحى المبارك في 20 يوليو الجاري، تشهد عملية شراء صكوك الأضاحي إقبالا كبيرا لرغبة كثيرين في تنفيذ هذه العادة أو الشعيرة الدينية، وكذلك في ظل عدم ارتفاع أسعارها عن العام الماضي وتقوم وزارة الأوقاف بتوفبرها بأسعار مناسبة لجميع المواطنين وتصل إلى مبلغ 2000 جنيه لصك الأضحية هذا العام بخلاف توفير صك الاضاحي من بعض الجمعيات الخيرية مثل الأورمان أو وزارة التموين والتجارة الداخلية.

سعر صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021

وأعلنت وزارة الأوقاف عن سعر صك الأضحية بمبلغ يصل إلى 2000 جنيه، بينما يصل فى بعض الأماكن والأسواق لـ1950 جنيها أو قد يصل إلى 3600 جنيها حسب النوعية وتوفرها عدة جهات وهيئات مختلفة منها الجمعيات الخيرية ووزارة الأوقاف، حيث تشهد أسعار صكوك الأضاحى اختلافا طفيفا فيما بينها.

يصل سعر صك أضحية وزارة الأوقاف إلى 2000 جنيه، في ظل تحديد وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر رأس الأبقار المستوردة بمبلغ يصل إلى 14 ألف جنيه للرأس الواحدة ويمكن أن يضحى بها سبعة مواطنين، بالإضافة إلى توفير صك الأضاحي للأسر الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات تيسيرا عليهم.

صك الأضحية

صك الأضحية لوزارة الأوقاف، يأتى من خلال خطة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الأضاحي من اللحوم المستوردة، ويتم القيام بذبحها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، تحت رقابة كاملة وإشراف من الطب البيطري بجانب الوزارتين.



أماكن توفير وسعر صك الأضحية وزارة الأوقاف 2021

تقوم وزارة الأوقاف بإتاحة صكوك الأضاحي في جميع المديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية ومنها التى تشهد إقبالا كبيرا مثل البحيرة وبني سويف والوادي الجديد وقنا والسويس، وتحت إشراف تام أو من خلال البنوك المصرية المختلفة أو عن طريق شركات وماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.