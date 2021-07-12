خطة الترويج السياحي تتضمن 4 محاور.. تعرف عليها

قال الدكتور خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي، إن دور تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي في دعم ودفع الحركة السياحية أثناء أزمة جائحة كورونا وما بعدها تمهيدًا للتعافى منها، لافتًا إلى أنه خلال هذه الأزمة والغلق التام تم الاتجاه إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات، خاصة الجولات الافتراضية.

قامت الوزارة بإطلاق جولات افتراضية تحت شعار “اكتشف مصر من بيتك ExploreEgypt From Home#، لإتاحة عدد من الزيارات الافتراضية والجولات الإرشادية لبعض المواقع والمتاحف الأثرية المصرية لشعوب العالم عبر الصفحات الرسمية للوزارة على شبكة الانترنت ومواقع التواصل، خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس؛ لجذب السائح لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمصر عند انتهاء هذه الأزمة، لافتًا إلى أنه مع انتهاء فترة الغلق التام واستئناف السياحة بدأ التفكير في تطوير الأدوات الترويجية باستخدام تكنولوجيا المعلومات بحيت تكون لدينا القدرة على التأثير على تجربة السائح عند تفكيره في اتخاذ قرار السفر.



أشار في تصريحات صحفية إلى أن الوزارة بدأت في أبريل الماضي في وضع خطة كاملة وخريطة رقمية متكاملة لها لتتماشى مع سياسة الدولة في التحول الرقمي، لافتًا إلى أن هذه الخريطة تنقسم إلى أربعة محاور، حيث تتضمن هذه الخطة تجهيز بيئة العمل بمقرالوزراة بالعاصمة الإدارية ورقمنة الوثائق وأرشفة جميع الأوراق والملفات المتداولة بالوزارة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لأكثر من 10 مليون ورقة بالوزارة، إضافة إلى التجهيز لخطوط الربط والبنية التحتية الخاصة بالوزارة كجزء من منظومة التحول الرقميالتي يتم تنفيذها في الدولة.

أما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التنشيط السياحي، أشار الدكتور خالد شريف إلى أن الوزارة قامت بوضع منظومة استراتيجية كاملة للبوابات الالكترونية الترويجية لمصر، لافتا إلى أنه تم دمج موقع Travel Egypt الخاص بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وموقع Egy Monuments الخاص بالمجلس الأعلى للآثار في موقع واحد يسمى "الموقع الترويجي للسياحة المصرية"، والذي يحتوي عليكل ما يهم السائح من معلومات عن زيارة مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المختلفة بها، لافتا إلى أنه تم خلال تصميم هذا الموقع مراعاةأن يكون أكثر تشويقا ليستطيع جذب السائح وخلق الشغف لديه لزيارة مصر خاصة في ظل المنافسة العالمية بين الدول.

أضاف أن هذا الموقع سيحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالمزارات السياحية بمصر التابعة لوزارة السياحة والآثار التابعة للوزارات الأخرى التى تهم السائح على سبيل المثال المتاحف التابعة لوزارة الثقافة أو وزارة البيئة ليكون كل ذلك تحت مظلة واحدة للترويج للسياحة المصرية.

كما أشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء موقع آخر لإتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات السياحية بشكل إلكتروني.

أضاف أنه من ضمن أيضًا استراتيجية الترويج السياحي لمصر والتعريف بالسياحة المصرية من خلال المواقع الإلكترونية المختلفة، هناكعدد من المواقع الإلكترونية المنفصلة والتي منها موقع المتحف القومي للحضارة المصرية، وموقع المتحف المصري الكبير، وموقع المتحفالمصري بالتحرير، وموقع متحف الفن الإسلامي،وموقع المتحف القبطي، حيث يحتوي كل موقع على المعلومات التي يحتاجها السائح عن هذاالمكان الذي يرغب في زيارته