الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وكيل الأزهر وأمين البحوث الإسلامية يتفقدان جناح الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

تفقد  الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين.

واطمأن وكيل الأزهر، على حسن سير العمل بالجناح، حيث تفقد منفذ البيع الرئيسي للكتب، وتأكد من توفر كافة الإصدارات العلمية والشرعية، كما زار أركان "المخطوطات والتراث، وجامعة الأزهر، والأطفال، والخط العربي، وقاعة البانوراما، مشددا على حسن التعامل مع الجمهور وإمداده بالمعلومة الصحيحة حول الأزهر و إصداراته وجهوده المختلفة، في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة رواد الجناح.

كما زار وكيل الأزهر جناح "مجلس حكماء المسلمين" مشيدا بإصداراته المتنوعة التي تستهدف تعزيز الفكر الوسطي ونشر ثقافة السلام والتعايش، وتبادل الأفكار والآراء بين قادة الفكر حول العالم.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الخامس على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم 4، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، منها: قاعة افتراضية للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم  756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول اوربية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
جناح الأزهر
جناح الأزهر
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني
جناح الأزهر الشريف معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب مجمع البحوث الإسلامية الأزهر الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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